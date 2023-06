Spektakularni avtomobilistični dogodek New Limits navdušil obiskovalce v Logatcu

Oglasno sporočilo

V soboto, 17. 6. 2023, je v Logatcu potekal zdaj že tradicionalni avtomobilistični spektakel New Limits, ki je pritegnil številne obiskovalce in navdušil tako ljubitelje avtomobilizma kot tudi širšo javnost. Odzivi obiskovalcev so presegli vsa pričakovanja in potrdili organizatorjem, da so na pravi poti pri pomoči gradnje slovenske avtomobilistične skupnosti.

Dogodek New Limits je letos obiskalo osem tisoč ljudi.

Celodnevno druženje je ponudilo obilo atrakcij in adrenalina. Med najbolj vznemirljive dogodke je spadalo dirkanje za pokal Radenska 3 srca, kjer so tekmovalci izkazali svojo spretnost v obvladovanju jeklenih konjičkov. Obiskovalci so imeli priložnost doživeti pravo dirkaško vzdušje in se popeljati v drift taksijih, uživati v panoramskih vožnjah z avtomobili znamke Lamborghini, ki jih je organiziralo podjetje Autobroker, ter izkusiti adrenalinske reli vožnje ekipe GM Racing.

Obiskovalci so si lahko v živo ogledali veliko število superšportnih in eksotičnih vozil.

Poleg razburljivih dirk so obiskovalci lahko občudovali tudi številna superšportna vozila, ki so bila razstavljena na prizorišču. Letos pa je prvič potekali "carmeet" pred vhodom na poligon, ki je ponudil priložnost za druženje in izmenjavo strasti do avtomobilov med obiskovalci in lastniki vozil. Posebno atrakcijo je predstavljala skupina Dunking Devils, ki so s svojimi akrobacijami skakali čez avtomobile kar med driftanjem, kar je bilo resnično izjemno doživetje.

15 vozil se je v treh disciplinah potegovalo za pokal Radenska 3 srca.

Pomemben del dogodka New Limits je bil namenjen tudi najmlajšim obiskovalcem. Otroški program, ki ga je pripravil Woop, je poskrbel za zabavo in aktivnosti, ki so kot nalašč za naše najmlajše. Skozi igro in ustvarjanje so se otroci spoznavali z avtomobilskim svetom ter se preizkusili v različnih dejavnostih.

Do sedaj še nevideno: člani skupine Dunking Devils so preskakovali vozilo v gibanju (drift), ki ga je vozil Erik Jankovič.

Organizatorji dogodka se želimo iskreno zahvaliti vsem obiskovalcem in pokroviteljem, ki so s svojo podporo omogočili izvedbo tako uspešnega dogodka. S skupnimi močmi nam je uspelo doseči naš cilj − finančno podpreti mlade upe slovenskega motošporta. Zbrali smo dovolj sredstev, da smo lahko podprli talentiranega drifterja Erika Jankoviča s 5.000 evri ter zbrali 10.000 evrov za AŠ2005 in GM Racing.

Manjkal ni niti car wash z vročimi dekleti.

Z veseljem vas vabimo, da se naslednje leto ponovno udeležite dogodka, ko se vrnemo še večji in še glasnejši! Ekipa New Limits Posebna zahvala: Ekipa New Limits se zahvaljuje vsem obiskovalcem, osebju na dogodku in pokroviteljem, ki so Občina Logatec, Doavta.si, Autobroker.si, Operiavto.si, Stihl Slovenija, PoglejPoglej, Gtperformance.si, Carglass, SIM83.si, Radenska, Flex Tools Slovenija, Avto hiša Malgaj, Emil Frey avtocenter, Scania, Varesi, Glasso, avto stekle Šeme, AŠ2005, GM Racing, Belšak Strongman, Redbull, Woop, AvtoFokus, Hubat, Triglav, Paintball Ljubljana, Atmosferci, Simed zdravstvo, avtoličarstvo Plut, Withcar.si

Poleg superšportnih vozil je bilo prisotnih še veliko preostalih, kot je Shelby GT500. Obiskovalci so lahko uživali v celodnevnih drift taxi vožnjah z najboljšimi slovenskimi drifterji.

Na dogodku New Limits je bil na ogled tudi zelo redko viden superšportnik Tushek.

Namen organizacije in dogodka New Limits je omogočiti mladim slovenskim talentom preboj v svet motošporta. Tako nam je letos uspelo zbrati skupaj 15.000 evrov, ki smo jih donirali AŠ2005, GM Racing in drifterju Eriku Jankoviču.

