Šok za policiste: na avtobusu namesto ljudi vozil avtomobil #foto

Nemški policisti iz Kaiserlauterna so se na prvi klic zaskrbljenega voznika, ki je poročal o avtobusu z avtomobilom na krovu, odzvali s kančkom nejevere. Toda sledili so še drugi klici in policisti so se odpravili v lov za avtobusom na nenavadni odpravi. Hitro so ga našli. To je bil 43 let star avtobus čeških registracij, ki se je počasi prek Nemčije peljal proti Franciji.

Zadnji del je predelal za prevoze

Lastnik je zadnji del avtobusa predelal in tam poleg avtomobila – to je bil volkswagen vento – nezavarovano prevažal še številne druge stvari. Med njimi so bile gume, več posod, orodje in podobno. Policisti so zahtevali odstranitev avtomobila in njegov prevoz z avtovleko, pred nadaljevanjem vožnje pa je moral voznik ustrezno zavarovati preostale predmete v zadnjem delu avtobusa.

Avtobus so izdelali leta 1976. Šlo je za model karosa ŠD 11, ki so ga izdelovali med letoma 1963 in 1981.

Foto: policija

Foto: policija