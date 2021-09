Sodba Avstrijcev proti Volkswagnu je dobila nove razsežnosti

Programska oprema, ki se uporablja v avtomobilih skupine Volkswagen za spreminjanje emisij na podlagi zunanje temperature in nadmorske višine, je po mnenju svetovalca Sodišča Evropske unije nezakonita in jo je treba obravnavati kot "napravo za goljufanje". Athanasios Rantos je svoje ugotovitve predstavil vrhovnemu evropskemu sodišču po tem, ko je avstrijsko vrhovno sodišče v imenu lastnikov vozil iz skupine Volkswagen sprožilo preiskavo o zakonitosti naprave, ki služi temu namenu.

Čiščenje izpušnih plinov se je izključilo v določenih pogojih

Pred Sodiščem Evropske unije so zaslišali tri lastnike avtomobilov iz skupine Volkswagen, v katerih je programska oprema deaktivirala postopek čiščenja izpušnih plinov, ko je zunanja temperatura padla pod 15 stopinj Celzija oziroma se dvignila nad 33 stopinj Celzija, in takrat, ko je vozilo pripeljalo na ali več kot tisoč metrov nadmorske višine. V teh primerih je njihov avtomobil v ozračje izpustil večjo količino dušikovih oksidov, kot to dovoljuje evropski zakon.

Rantos je pred zadnjim zaslišanjem pred razsodbo sodnikov izpostavil sodbo Sodišča Evropske unije iz decembra 2020, ki je določila, da je naprava, namenjena "izboljšanju delovanja sistema za nadzor emisij" med postopki homologacije, v resnici naprava za goljufanje.

Avto ima lahko vgrajeno takšno napravo

Evropski zakon dovoljuje vgradnjo takšne programske naprave, ki pa lahko deluje le v primeru, da mora obvarovati motor pred poškodbami ali omogočiti varno delovanje avtomobila. Kot je poudaril Rantos, parametri, ki jih uporabljajo v vozilih v Avstriji, niso nič kaj neobičajni. V Avstriji so pogoji, kot je povprečna temperatura, pogosto pod 15 stopinj Celzija, in vožnja nad tisoč metrov nadmorske višine povsem običajen pojav, kjer ni potrebna aktivacija programsko nadzorovane naprave.

Kot je še povedal pred sodiščem, ta naprava zmanjša učinkovitost sistema za nadzor izpustov emisij v običajnih razmerah in ne v ekstremnih razmerah, zato gre za napravo za goljufanje. Med njegovimi poglavitnimi očitki je tudi položaj te naprave. Vgrajen je namreč v ventil za recirkulacijo izpušnih plinov (EGR), zato njegova deaktivacija ne pomaga pri zaščiti samega motorja pri nižjih ali višjih temperaturah in nad tisoč metri nadmorske višine.

Sodniki bodo odločili v od dveh do šestih mesecih

Pri Volkswagnu pravijo, da tožba nima zakonske osnove, saj njihovo "termično okno" za izklop sistema za čiščenje izpušnih plinov ni v nasprotju z zakonodajo. Foto: Volkswagen Za zdaj še ni jasno, pri katerih modelih skupine Volkswagen v Avstriji je omogočena ta programsko vodena naprava in koliko jih je danes še na cesti. Vprašanje ostaja tudi, kako bo razsodba evropskega sodišča vplivala na druge evropske proizvajalce ter kako se bodo spopadli z vse bolj zahtevno zakonodajo glede omejevanja uporabe sistemov za čiščenje izpušnih plinov.

Rantos je med drugim spregovoril tudi o tej tematiki in preostale proizvajalce že opozoril, da takšna naprava ne zadostuje zakonskim zahtevam in krši pogodbo, podpisano med kupcem in dobaviteljem. Šel je še korak dlje in predlagal lastnikom takšnih avtomobilov, da jim ne morejo preprečiti odstopa od pogodbe.

Svojo plat zgodbe so za Autocar podali tudi pri Volkswagnu: "V skladu z merili, ki jih je v svojem mnenju določil generalni pravobranilec, 'toplotna okna', ki se uporabljajo v vozilih skupine Volkswagen, ostajajo dopustna. Njihov namen je preprečiti nenadna in takojšnja tveganja poškodb motorja. V sodobnih dizelskih motorjih, na primer, v tistih, ki se uporabljajo v vozilih znamke Volkswagen, se recirkulacija izpušnih plinov zmanjša le pri temperaturah, ki so precej pod 15 stopinj Celzija. V realnih voznih razmerah se v teh vozilih v tem temperaturnem razponu to dejansko ne uporablja več. Tožbe proti proizvajalcem zaradi hude škode, ki temelji na uporabi 'termičnih oken', še vedno nimajo možnosti za uspeh, kar so dokazale nedavne sodbe nemškega Bundesgerichtshofa."

Volkswagen je do danes za afero Dieselgate lastnikom njihovih avtomobilov z vgrajeno goljufivo napravo za zmanjševanje učinkovitosti čiščenja izpušnih plinov plačal več kot 31 milijard evrov.