Kdo in kaj sledi? Nemci tožijo BMW in Mercedes.

Okoljevarstvena skupina NGO je v Nemčiji vložila tožbo proti družbama BMW in Mercedes-Benz, ker naj ne bi bila dovolj aktivna pri zniževanju toplogrednih plinov svojih avtomobilov. To je prvi primer tožbe nemških državljanov glede sprememb podnebja.

Avtomobilski proizvajalci danes vlagajo velika sredstva v elektrifikacijo svojih avtomobilov, ki znižuje neposredne toplogredne izpuste in tako dolgoročno zagotavlja izpolnjevanje Pariškega sporazuma. Toda po mnenju nemške okoljevarstvene organizacije NGO, ukrepi niso zadostni. Po njihovih stališčih bi morali avtomobilski proizvajalci določiti datum, ko bodo prenehali izdelovati avtomobile z motorjem na notranje izgorevanje. Ta tema bo tudi ena najbolj razvpitih ob bližajočih se nemških parlamentarnih volitvah.

NGO je vložila tožbo proti družbama BMW in Mercedes. Sledile bi lahko še tožbe proti ostalim proizvajalcem kot je Volkswagen.

Foto: Gašper Pirman

To je prvi tak primer tožbe proti avtomobilskim proizvajalcem. Pri NGO se naslanjajo na sodni precedent iz lanskega maja. Takrat je nemško vrhovno sodišče razsodilo, da nemški okoljevarstveni zakoni niso dovolj dobri, da bi zaščitili prihodnje generacije Nemcev. Razsodba je povečala proračun za zniževanje izpustov in občutno povečalo nemške okoljevarstvene cilje. Med leti 1990 in 2030 želijo toplogredne izpuste znižati za 65 in ne več le 55 odstotkov.

Čeprav zniževanje izpustov vpliva na življenje trenutnih generacij ljudi, bi to precej zmanjšalo potrebno prilagajanje in žrtvovanje prihodnjih generacij ljudi, je takrat menilo sodišče.

“Osnove za sodbo ne vidimo …”

Pri Mercedes-Benzu so se za Reuters odzvali, da ne vidijo podlage za tožbo in da bodo imeli na določenih trgih, kjer bodo razmere to dopuščale, povsem električno floto vozil že konec desetletja.