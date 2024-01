Smrt junaka, ki je poskrbel za kultni in nepozabni prizor #video

De Rooy je pol stoletja vodil eno največjih transportnih podjetij v Evropi. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons Družina De Rooy je potrdila smrt Jana de Rooya, ki je nastopila po krajši bolezni. Nizozemec je bil star 80 let. Podjetje De Rooy je pod njegovim vodstvom postalo eno največjih transportnih in logističnih podjetij v Evropi.

S poslom je začel Janov oče Graad, leta 1965 pa je vodenje podjetja pri 22. letih predal sinu. Takrat so imeli v floti 14 tovornjakov, danes jih imajo več kot štiristo. Janov brat Harry je prav tako vstopil v svet transporta in ustanovil logistično podjetje De Rooy Logistics, ki še danes prevaža sestavne dele za znamko tovornjakov DAF.

Poslovna vez z družbo DAF je vodila tudi na reli Dakar

Prav povezava družine De Rooy in DAF je bila ključna za vstop Jana de Rooya v svet dirkaškega športa. Najprej je začel v relikrosu, na pobudo DAF pa nato leta 1982 začel voziti dirkalne tovornjake. Osrednji cilj je bil sloviti vztrajnostni reli Dakar, ki je takrat potekal še po Afriki in imel tradicionalni cilj v senegalskem Dakarju.

De Rooy je predeloval tovornjake in izdeloval prave specialke. Leta 1984 je predstavil tovornjak z dvema kabinama. Dve leti pozneje je proti Senegalu vozil tovornjak z dvema motorjema in skupno močjo več kot tisoč "konjev". Leta 1987 je zmagal v razvrstitvi tovornjakov in imel ob tem 11. čas med vsemi tekmovalci, torej tudi v konkurenci avtomobilov.

Sin Gerard De Rooy na reliju Dakar Foto: Reuters

DAF mu je zato dal proste roke in v letu 1988 so nameravali s tovornjakom napasti vrh skupne razvrstitve. Nastal je tovornjak DAF X1, ki je imel moč že 1200 "konjev". Sredi puščave je nastal kultni posnetek iz helikopterja, kako De Rooy pri hitrosti več kot 200 kilometrov na uro prehiteva Arija Vatanena v tovarniškem peugeotu 405.

Toda nato se je zgodila tragedija. Drugi tovornjak ekipe De Rooy se je prevrnil in v nesreči se je smrtno poškodoval član posadke Kees van Loevezijn, voznik Theo van de Rijt pa je bil ranjen. DAF se je po nesreči umaknil z relija in več let na start ni bilo niti De Rooya. Mednarodna avtomobilska organizacija Fia in organizator dakarskega relija sta medtem že zelo zaostrila tehnične predpise za tovornjake, zato je DAF X1 ostal zapisan kot najskrajnejši dirkaški tovornjak za vztrajnostni reli prek puščave.

Na čelu družinskega transportnega podjetja sta leta 2010 Jana nasledila sin Gerard in hči Anneke. Gerard je s tovornjakom dirkal v Dakarju in leta 2012 končno zmagal. Bilo je 25 let po zmagi očeta.

Tovornjaki De Rooy v Dakarju:

Foto: De Rooy

Foto: Dakar Rally

Foto: De Rooy