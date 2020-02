Slovo očeta nekaterih najbolj kultnih avtomobilov v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Erhard Schnell ob konceptnemu vozilu experimental GT, ki so ga predstavili leta 1965 na avtosalonu v Frankfurtu. V serijski različici je postal opel GT. Foto: Opel

V 92 letu starosti je umrl nekdanji avtomobilski oblikovalec Erhard Schnell, ki je med drugim narisal kultnega opla GT in tudi prvo generacijo opel corse.

Erhard Schnell je bil celo življenje povezan z avtomobili. Še predlani je v Hockenheimu užival na dogodku ob 50-letnici avtomobila opel GT, enega najbolj kultnih modelov te nemške znamke. Prejšnji konec tedna je umrl v starosti 92 let.

Zasnoval je ukrivljeno podobo črk za modela kapitan in rekord, leta 1962 pa nato začel razvijati novo Oplovo konceptno vozilo. Foto: Opel Evropski odgovor na ameriško corvetto

Leta 1952 je začel pri Oplu delati kot oblikovalec. Zasnoval je ukrivljeno podobo črk za modela kapitan in rekord, leta 1962 pa nato začel razvijati novo Oplovo konceptno vozilo. Leta 1964 so v Russelsheimu odprli oblikovalski center in leto pozneje na avtomobilskem salonu v Frankfurtu že razkrili koncept z imenom experimental GT.

Tri leta pozneje – takrat že pod imenom opel GT - so zanj že začeli serijsko proizvodnjo. Ta opel je mnogim ponazarjal evropsko različico ameriške corvette. Med leti 1968 in 1973 so jih izdelali 103 tisoč.

Pozneje je Schnell oblikoval tudi prvo generacijo opel corso in prav tako kultno opel calibro.

Opel je prvo generacijo modela GT izdeloval med leti 1968 in 1973. Foto: Opel

Skupaj s slavnim nemškim voznikom relija Walterjem Rohrlom. Foto: Opel