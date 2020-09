Danes se je začelo glasovanje v izboru za slovenski avto leta 2021. Med kandidati, ki bodo pri tem prestižnem nazivu nasledili renault clia, je 18 avtomobilov. Glasovanje bralcev in gledalcev sodelujočih medijev poteka do 27. novembra.

Kljub nenavadnemu letu, ki ga je zaznamovala epidemija z novim koronavirusom covid-19 - ta je močno vplivala tudi na toke v avtomobilski industriji in zamaknila začetek prodaje nekaterih novih vozil, se začenja tradicionalni izbor Slovenski avto leta - tokrat z letnico 2021.

V izboru je 18 novih avtomobilov. Pogoj za sodelovanje v finalu je vsaj 25 prodanih avtomobilov do 30. novembra letos. Bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev (Avto Magazin, Avtomobilnost-Val 202, Delo, Dnevnik, Komotar Minuta, Motorevija, EVO Magazin, Večer in Siol.net) bodo lahko med kandidati izbirali do petka, 27. novembra. Dobili bomo pet finalistov, med temi pa bo žirija, sestavljena iz predstavnikov sodelujočih medijev, nato izbrala končnega zmagovalca.



Nabor kandidatov je tudi letos zelo pester, od majhnih avtomobilov do priljubljenih športnih terencev in klasičnih kombilimuzin. Na seznamu osemnajsterice spet najdemo tudi nov električni avtomobil.

Vabimo vas, da izpolnite spodnjo glasovnico in tako aktivno sodelujete v letošnjem izboru.