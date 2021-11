Avtomobilski oskarji Slovenije: z glasom tudi za 1.500 evrov goriva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končuje se prvi del izbora Slovenski avto leta, v katerem bralci, poslušalci in gledalci med letos novimi avtomobili zbirajo pet finalistov izbora. Tudi letos so za vse tiste, ki bodo glasovali, pripravljene mikavne nagrade.

Izbor Slovenski avto leta 2022 letos izvajajo že tridesetič. Tako bo zaznamoval zanimiva razpotja v avtomobilski industriji, ki se trenutno veliko ukvarja z vprašanji elektrifikacije, liže rane po lanski krizi zaradi epidemije covid-19 in se ubada s še večjimi logistično-dobaviteljskimi težavami v letošnjem letu. Na evropski ravni je prodaja novih avtomobilov sicer še vedno pozitivna, a nizke številke v zadnjih mesecih kažejo na še vedno velike težave pri dobavah.

Eden izmed tistih, ki bodo glasovali in pomagali izbrati pet finalistov, bo prejel za 1.500 evrov goriva. Foto: Bojan Puhek

Na glede na vse pa je izbor letošnjih avtomobilov zelo raznovrsten in zanimiv. Tu so tipični predstavniki "ljudskega" razreda, pa zanimivi električni avtomobili, prav tako prava premijska vozila. Bralci, poslušalci in gledalci sodelujočih medijev se bodo z glasovanjem potegovali za mikavne nagrade. Žrebanje bo v okviru finalne prireditve za izbor Slovenskega avta leta 2022, ta bo potekal v začetku januarja.

Prva med njimi bo Petrolovo gorivo za kar 1.500 evrov (vrednostna kartica). Druga nagrada bo sodobna aluminijasta prikolica slovenskega proizvajalca TPV, tretja pa komplet zimskih pnevmatik goodyear ultragrip performance+.