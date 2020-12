V finale izbora Slovenski avto leta 2021 so se po glasovanju bralcev in gledalcev sodelujočih medijev uvrstili škoda octavia, volkswagen golf, peugeot 2008, renault captur in hyundai tucson. Finalni izbor sledi 9. januarja.

Znani so rezultati glasovanja za izbor Slovenski avto leta 2021. Bralci, gledalci in poslušalci devetih sodelujočih medijev so tudi letos izbrali pet finalistov. Majhne razlike in različni vrstni red po glasovnicah posameznih medijev kažejo na precej enakovreden položaj vodilnih novih avtomobilov letošnjega leta, to je bilo epidemiji novega koronavirusa navkljub zelo pestro.

Od skupno 25.379 prejetih glasov jih je škoda octavia dobila največ - 4.238. Foto: Gašper Pirman

Med 18 kandidati je z naskokom največ glasov osvojila nova škoda octavia, sledil pa ji je volkswagen golf. Glede na glasove po posameznih medijih avtomobilu pripadejo točke in po teh sta bila octavia ter golf celo izenačena. Zaradi večjega skupnega števila glasov pa gre kot zmagovalec prvega kroga v finalni izbor vseeno octavia.

Poleg obeh omenjenih avtomobilov so si mesto v finalu izborili še peugeot 2008, renault captur in hyundai tucson. Blizu finala so bili tudi audi A3, električni volkswagen ID.3 (v finalu je lahko le po en predstavnik neke avtomobilske znamke), seat leon in toyota yaris.

Vrstni red po glasovanju bralcev, poslušalcev in gledalcev sodelujočih medijev:

točke - glasovanje bralcev medijev skupno št. glasov točke, prenesene v finale 1. Škoda Octavia 39 4.238 6 2. Volkswagen Golf 39 3.667 4 3. Peugeot 2008 23 2.613 3 4. Renault Captur 21 2.335 2 5. Hyundai Tucson 8 1.506 1 6. Audi A3 7 7. Volkswagen ID.3 5 8. Seat Leon 3

Da bo razplet finala negotov in da se tudi o teh petih finalistih prav zagotovo krešejo različna mnenja, dokazujejo tudi naslednji podatki: v skupno devetih medijih sta največ glasov po trikrat dobila VW golf in škoda octavia, renault captur po dvakrat in peugeot 2008 enkrat.

Kateri avtomobil zasluži naziv Slovenski avto leta 2021? Škoda Octavia 1 +

Volkswagen Golf 0 +

Peugeot 2008 0 +

Renault Captur 0 +

Hyundai Tucson 0 + Oddanih 1 glasov

Bralci Siol.net v prvo peterico uvrstili tudi električni avtomobil



Bralci spletnega medija Siol.net ste med vsemi kandidati na prvo mesto postavili škodo octavio (931 glasov), sledili pa so volkswagen golf (520), renault captur (508), volkswagen ID.3 (502) in peugeot 2008 (499).

V finalu bodo svoje glasove podelili še predstavniki devetih sodelujočih medijev. Te bodo dodali prvim točkam bralcev. Finale bo 9. januarja 2021 ob 20. uri zvečer na prvem programu nacionalne televizije.