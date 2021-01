Slovenec za volanom: ozadje novega izdelka Porscheja in Akrapoviča #video

To je atraktivni video porscheja 718 cayman GT4 z vgrajenim Akrapovičevim titanovim izpušnim sistemom. Razkrivamo več podrobnosti, kako je snemanje potekalo in kaj je bil največji izziv voznika, sicer najbolj znanega slovenskega drifterja, Luke Marka Grošlja.

Pri Akrapoviču so izdelali svoj izpušni sistem za porscheja 718 caymana GT4. Izpuh je iz titana, zato je od tovarniško vgrajenega lažji za 8,2 kilograma. Avtomobilu doda tudi 11,6 kilovata moči (dobrih 15 "konjev") in 43 njutonmetrov navora. Vgradnja izpušnega sistema traja dve uri, zanj pa morajo prilagoditi tudi elektronsko enoto avtomobila.

Zgornji video so posneli na hrvaškem dirkališču Grobnik pri Reki, za volanom pa je sedel najbolj znani slovenski drifter Luka Marko Grošelj.

Avtomobil poganja štirilitrski trivaljni motor, ki ima moč 321 kilovatov (430 "konjev") in 463 njutonmetrov navora. Gume so bile med snemanjem serijske.

"Dolžina snemanja takih videov je odvisna od scenarija, in ni enotnega odgovora. Poskušamo pa se izogniti ponavljanju akcijskih kadrov, torej, da se na cesti ne vidi veliko sledi gum od prejšnjih poizkusov. Po navadi po uspelem posnetku vseeno naredimo še eno ali dve ponovitvi, da dinamiko na kamero ujamemo še z drugega kota, zraka ali iz avtomobila," nam je pojasnil Grošelj.

"Res je, avtomobila nikoli ne prilagajamo, da bi skozi ovinke lažje drsel. To pa lahko predstavlja velik izziv. Cayman GT4 ima neverjetno raven mehanskega oprijema in je zato toliko težje poiskati mejo," dodaja slovenski mojster drsenja z avtomobili.

Zajeti kar najširši spekter zvoka

Pri Akrapoviču so nam potrdili, da so video za caymana snemali dva dni. Druga snemanja so lahko različno dolga, od enega dneva pa tudi do več dni. Posebno pozornost seveda posvetijo ustreznemu zajemu zvoka, ki je pri izpušnih sistemih za športne avtomobile med najpomembnejšimi dejavniki.

"Pri snemanju zvoka poskušamo zajeti čim širši spekter, ga prikazati na čim celovitejši način in na način, kako ga sliši voznik in kako je slišen v neposredni okolici avtomobila. Zvok s profesionalno opremo snemamo v sami kabini avtomobila in na njegovih različnih točkah, predvsem ob izpušnem sistemu," so nam sporočili iz Akrapoviča.