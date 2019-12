Slovenec navdušil in dobil McLarnov veliki finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

McLaren, moštvo formule 1, vsako leto prireja tekmovanje McLarnova senca, v katerem se merijo nadarjeni vozniki. Dobitnik letošnje nagrade je 21-letni Slovenec Kevin Siggy Rebernak, ki se je najprej v konkurenci 100 tisoč voznikov z vsega sveta uvrstil v finale šesterice, nato pa premagal še preostalih pet tekmecev.

Štiri naloge na simulatorju, dve tudi v pravem avtomobilu

Ti so se merili v šestih preizkušnjah, štiri naloge so opravljali na simulatorju v Mclarnovem tehnološkem centru, dve pa z McLarnovim 570S na dirkališču v Dunsfoldu. Slovenec je bil najboljši v petih preizkušnjah, tako da ni bilo dvoma, kdo bo skupni zmagovalec. Slovencu je bil še najbližje 24-letni Erhan Jajovski iz Severne Makedonije.

Rebernak si je tako priboril mesto v McLarnovem programu usposabljanja voznikov.

"Na simulatorjih dirkam že od 13. leta, a nisem imel pojma, da bi me to lahko pripeljalo sem. Tak teden doživiš le enkrat v življenju, zmago pa doživljam kot priložnost, da si zgradim kariero. Komaj čakam, da začnem delati v McLarnovi ekipi," je bil po zmagi zadovoljen Mariborčan, ki je pred leti zmagal tudi na tekmovanju na simulatorju v Ferrarijevem muzeju in že tam s svojim znanjem presenetil strokovnjake.

