Slovenec, ki so mu zaupali pilotiranje tega letalskega orjaka #foto

Robert Resnik bo postal kapitan prvega slovenskega letala C-27J spartan, v preteklosti pa je pilotiral tudi še veliko večje transportno letalo, in sicer C-17 globemaster III, dolgo 53 metrov in z največjo vzletno maso kar 381 ton.

Ko je v začetku tedna na vojaškem letališču Cerklje ob Krki pristalo taktično-transportno letalo C-27J spartan, je bil na krovu tudi nadporočnik Slovenske vojske Robert Resnik. Krmilo letala je moral prepustiti še italijanskima pilotoma, a Resnik bo po zaključenem šolanju postal kapitan prvega od dveh naročenih slovenskih spartanov.

"Usposabljanje je trajalo od aprila. Teorija in praksa, vmes tudi letenje na simulatorju. Zadnji del osem ur na našem konkretnem spartanu. Dobili smo certifikat in lahko v Sloveniji zdaj nadaljujemo usposabljanje," je Resnik povedal pred letalom, ki ga bo Slovenska vojska uporabljala v najrazličnejše namene. To so vojaške taktično-transportne naloge, pomoč pri naravnih nesrečah, po prejetju osemtisočlitrskega rezervoarja bo spartan pomagal tudi pri gašenju požarov.

"Gasilni modul bo posebnost. Dodali ga bomo sčasoma, čaka nas tudi dodatno usposabljanje. Posadki najprej čaka šolanje z osnovno različico letala in pridobivanje prvih izkušenj, nato sledi še usposabljanje za upravljanje s tem modulom," je dodal Resnik.

Pilot enega od treh velikanov C-17 globemaster III zveze NATO

Resnik je program šolanja za vojaškega pilota v Slovenski vojski opravil leta 2012. Njegova karierna pot je bila nato zelo barvita. Začel je v pilatusu PC-9M, po dveh letih je sprejel izziv in odšel na Madžarsko. Tam je postal pilot transportnega letala boeing C-17 globemaster III.

C-17 je še veliko večje letalo od spartana. Letalo je dolgo 53 metrov, največja vzletna masa pa znaša 265 ton. To je skoraj devetkrat toliko kot pri slovenskem spartanu oziroma Martinu Krpanu. Globemaster lahko pelje do 80 ton tovora, spartan za primerjavo med 10 in 11 ton. Za primerjavo – najzmogljivejši lockheed C-5 galaxy ima nosilnost do 120 ton tovora, največjo vzletno maso pa 381 ton. Kako zmogljiv je po največji vzletni masi C-17 globemaster III? Njegova največja vzletna masa je 381 ton, potniški orjak airbus A380 lahko vzleti z največjo maso kar 575 ton.



Enega od treh letal C-17 globemaster III je v sklopu zveze NATO sofinancirala tudi Slovenija, in sicer še z dvanajstimi drugimi državami članicami. Vsa tri letala imajo bazo v madžarski Papi. Tako C-17 kot C-27 upravljata tričlanski posadki (dva pilota, oseba za nadzor tovora). C-17 poganjajo štirje turbojet motorji, spartana dva turbopro motorja.

Resnik bo pilotiral tako falcona kot spartana

V madžarski Papi so jeseni leta 2016 odprli tudi nov hangar za omenjeno letalo, ki predstavlja sam vrh vojaških transportnih letal. Hangar v vrednosti 40 milijonov evrov je v višini nekaj več kot 760 tisoč evrov financirala tudi Slovenija, Resnik je bil prvi vojaški pilot Slovenske vojske, ki je odšel na tovrstno delovno nalogo v tujino.

Po vrnitvi v Slovenijo se je Resnik prekvalificiral za pilotiranje poslovnega letala dassault falcon 2000 EX. Zdaj torej končuje šolanje še za taktično-transportni spartan, in ker pilotov v Slovenski vojski primanjkuje, bo ohranil potrebni licenci za oba tipa letal. Falcon in spartan se seveda bistveno razlikujeta tako v namenu kot tudi v velikosti plovila.

"Največja razlika poleg velikosti je v namembnosti letala. Spartan je vojaško letalo, ki je namenjeno tudi taktičnemu delovanju. Z njim lahko letimo tudi na območjih, ki so bolj nevarna," razlaga Resnik.