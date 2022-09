Slabo avtomobilsko poletje: avgusta številke spet v rdečem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Negativni trend se nadaljuje tudi ob koncu poletja, avtomobilski trgovci pa si želijo boljše jeseni. Avgusta je namreč prodaja novih avtomobilov spet upadla, v prvih osmih mesecih pa so prodali 4.987 avtomobilov, kar je 1.633 avtov manj kot v prvih osmih mesecih lanskega leta.

Avgustovska prodaja je bila dobra v le nekaj avtomobilskih segmentih, med njimi tržni delež še naprej vztrajno pridobivajo srednje veliki športni terenci. Avgusta so jih prodali 627, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, nekaj malega se je dvignila tudi prodaja večjih športnih terencev. A gledano v splošnem, je trg globoko v rdečih številkah, vsi avtomobilski uvozniki pa so prodali za 15 odstotkov manj avtov kot v enakem obdobju lani, skupaj z lahkimi gospodarskimi vozili pa so avtomobilisti prodali za 25 odstotkov manj avtov.

Najmanjši padec med športnimi terenci

Z upadom drugih, nekdaj klasičnih in zelo priljubljenih segmentov, se vse bolj povečuje tržni delež športnih terencev in znaša že skoraj 45 odstotkov. Čeprav sta izgubila 20 odstotkov, sta med močnejšimi segmenti manjše in srednje velike kombilimuzine s 14- oz. z 12-odstotnim tržnim deležem.

Najbolje prodajani model ostaja renault clio, ki je avgusta prepričal 32 odstotkov manj kupcev kot lanskega avgusta. Tesno za petami mu je volkswagen t-roc, na tretjem mestu najbolje prodajanih modelov je škoda octavia. Tudi pri znamkah so prvi trije prodali precej manj vozil kot lani. Volkswagen je v prvih osmih mesecih prodal 5.203 avte in ostaja daleč najbolj priljubljena znamka v Sloveniji. Na drugem mestu je Škoda 3.069 prodanimi avti in na tretjem Renault z 2.960 prodanimi avti.

Med električnimi avti je bil dober mesec za škodo enyaq. Avgusta so jih namreč registrirali 20. V prvih osmih mesecih še naprej najbolje prodajani model ostaja Teslin model Y. Skupaj so jih prodali 142, drugi naj uspešnejši je renault twingo EV (132), na tretjem mestu pa je škoda enyaq s 93 prodanimi avti v letošnjem letu.