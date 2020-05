Slaba novica za Američane, ki kupijo BMW

Le še do 18. maja imajo čas za naročilo novega BMW tisti Američani, ki bi ga želeli osebno prevzeti v Münchnu. To je bila do zdaj ponudba nemškega proizvajalca, ki je prinašala nekaj ugodnosti in predvsem ponujala drugačno izkušnjo prevzema novega avtomobila. Toda Nemci bodo v svojem BMW Weltu zdaj to ponudbo za kupce iz Severne Amerike ukinili. Ta program, ki poleg prevzema vključuje tudi ogled muzeja BMW Welt in krajšo turo po tovarni, bodo zanje končali letos jeseni.

Magnet tudi avtoceste brez omejitve hitrosti

Vozniki iz ZDA, kjer veljajo stroge omejitve hitrosti, so imeli na Bavarskem eno redkih priložnosti za preizkus svojega avtomobila pri visokih hitrostih. Okrog Münchna je več odsekov avtocest brez omejitve hitrosti in tam novi športni BMW zlahka doseže svojo najvišjo hitrost 250 kilometrov na uro. Tak podvig v ZDA bi poleg visoke globe prinesel tudi zaporno kazen.

Pri BMW razlagajo, da vse več kupcev iz ZDA izbere športne terence. Te Nemci izdelujejo v ZDA, zato je bilo v zadnjem obdobju tudi vse manj povpraševanja po ponudbi prevzema avtomobila v Münchnu.