Skrivnostna napoved iz Avstrije, je v ozadju kontroverzni Romun?

DEUS Automobiles je sicer svoj prihod na trg napovedal že konec lanskega leta. Zdaj so pokazali prvo napovedno fotografijo superšportnega električnega avtomobila, ki ga bodo pokazali na avtomobilski razstavi v New Yorku.

Na prvi pogled gre za zanimivo zagonsko podjetje, ki uradno prihaja z Dunaja. Svoj avtomobil napovedujejo kot razvojni projekt z uglednimi partnerji, kot sta ItalDesign in Williams Advanced Engineering. Ti podjetji sta lani napovedali platformo, ki bi električnim superšportnikom zagotavljala moč tudi do tisoč kilovatov in baterijske komplete s kapacitetami vse do 160 kilovatnih ur.

Kdo stoji v ozadju podjetja?

Toda podrobnejši vpogled v lastništvo DEUS Automobiles razkriva vsaj za zdaj precej megleno sliko. Kot stoodstotni lastnik podjetja DEUS Automobiles GmbH je zapisan Adrian Butuca. Lani so ga nekateri tuji mediji omenjali kot avtomobilskega oblikovalca, o katerem pa svetovni splet ne ve ničesar.

Zato pa je Butuca v Romuniji znan po sumljivih poslih. Začel je sicer kot ustanovitelj ene najbolj znanih založniških družb v Romuniji (Polirom), nato je bil tudi lastnik lokalne radijske postaje v mestu Iasi blizu romunsko-moldavske meje. Lani je veliko pozornosti požela njegova zgodba s propadlim pohištvenim podjetjem Moldomobila. Pred bankrotom mu je uspelo poceni kupiti to podjetje in nato v last dobil zemljišče, na katerem je stala tovarna. To zemljišče je bilo vredno šest milijonov evrov.

Morda bo več podrobnosti o ozadju domnevnega avstrijskega proizvajalca dragih superšportnikov znanega po dejanskem razkritju avtomobila v New Yorku.