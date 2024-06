Sestanek za zaprtimi vrati v Pekingu: razpleta se najbolj bojijo Nemci

Kitajski proizvajalci avtomobilov od vlade pričakujejo povišanje uvoznih carin za evropske avtomobile, kar bi bil povračilni ukrep za podobne namere Evropske unije. Če bi se carine res povečale tudi na relaciji Evropa-Kitajska, bi to najbolj zabolelo nemške premijske znamke.

V torek so se za zaprtimi vrati v Pekingu sestali predstavniki kitajske avtomobilske industrije, njihove vlade in tudi nekaterih zahodnoevropskih avtomobilskih proizvajalcev. Glavna tema je bila jasna - kakšni bi bili lahko protiukrepi Kitajske za višje carine, ki jih je za njihove avtomobile napovedala Evropska komisija v Bruslju.

Pritisk Pekinga na Evropo? Vojne s carinami si ne želi nihče.

Glavni namen sestanka, ki ga je organiziralo kitajsko ministrstvo za trgovino, je bil izvršiti pritisk na Bruselj glede napovedanih višjih carin. Te bi lahko v Evropi z zdajšnjih desetih povečali vse do 38 odstotkov. Carine bi se med avtomobili kitajskega porekla razlikovale.

Na sestanku so bili predstavniki BYD, BMW, Volkswagna, Porscheja, pa tudi Mercedesa, Renaulta in Stellantisa. Nihče od udeleženih pogovorov še ni uradno komentiral.

Po besedah Stefana Hartunga, izvršnega direktorja Boscha, bi se lahko uradniki v Bruslju in Pekingu sporazumeli in se izognili obojestranskim pritiskom za višje carine. Zaostrene razmere v medsebojni trgovini ne bi koristile nikomur.

Tudi po porsche cayennu premožnejši Kitajci radi povprašajo. Foto: Gregor Pavšič

Višje carine za motorje nad 2,5 litra?

Kitajci so že pred tedni, resda neuradno, namignili na možnost povračilnih ukrepov za uvoz evropskih avtomobilov. Carine bi lahko povečali za avtomobile z večjimi motorji (nad 2,5 litra) in sicer s trenutnih 15 na 25 odstotkov, je poročal The Global Times.

Iz Evrope na Kitajsko uvoženih avtomobilov s takimi motorji je bilo lani 196 tisoč, kažejo podatki kitajskega avtomobilskega združenja. V primerjavi z letom 2022 se je uvoz teh vozil, večinoma gre za premijske znamke, povečal za 11 odstotkov. V prvih štirih mesecih letošnjega leta so na Kitajsko uvozili 44 tisoč takih avtomobilov, kar pa je bilo 20 odstotkov pod ravnjo enakega obdobja lani.

Taki ukrepi bi prizadeli predvsem nemške avtomobilske znamke

Morebitni povračilni ukrepi bi prizadeli predvsem nemške avtomobilske proizvajalce, ki so tudi najbolj glasno nasprotovali višjim kitajskim carinam v Evropi.

Kitajski trg za nemške premijske znamke predstavlja okrog 30 odstotkov celoletne prodaje. Nemčija je največji izvoznik avtomobilov z motorji prostornine vsaj 2,5 litra. Samo letos so iz Nemčije na Kitajsko poslali avtomobile v vrednosti 1,2 milijarde evrov. Trije najbolj priljubljeni avtomobili na relaciji Nemčija-Kitajska so bili mercedes GLE, mercedes razred S in porsche cayenne.

Vsak mesec iz Evrope na Kitajsko povprečno okrog 30 tisoč avtomobilov

Skupna vrednost uvoženih vseh avtomobilov iz Evrope na Kitajsko je lani znašala 19,4 milijarde evrov. Na drugi strani je Evropska unija iz Kitajske dobila električne avtomobile v vrednosti 9,7 milijarde. Med temi niso le kitajske znamke, izstopa predvsem ameriška Tesla s tovarno v Šanghaju.

V prvih petih mesecih letošnjega leta so iz Evrope na Kitajsko skupno izvozili skoraj 156 tisoč avtomobilov.