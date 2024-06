Šesta zmaga Roka Turka v Železnikih

Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta šestič dobila reli v Železnikih, med dvokolesno gnano konkurenco najboljša Martin Čendak in Jakob Markežič (opel corsa rally4).

Železniki so gostili tretji reli državnega prvenstva, ki je bil v letošnji sezoni do zdaj najkrajši. Tekmovalce je kljub temu na gorenjskih cestah v desetih hitrostnih preizkušnjah čakalo veliko zahtevnih ovinkov in pasti. S temi sta se najbolje spopadla Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally, AMD Gorica), ki sta dobila vse hitrostne preizkušnje in zmagala s prednostjo dobre minute in pol.

Odstop Grossija, drugi Logar

Morda bi bila prednost Turka manjša, če ne bi že na drugi hitrostni preizkušnji zaradi tehnične okvare odstopil lanski prvak Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5, AK Ajdovščina Motorsport). Po odstopu Grossija je bil Turku najbližje Boštjan Logar s sovoznikom Davidom Kalanom (škoda fabia R5, Autosport Jazon). Logar je na domačem reliju vozil po daljšem premoru, a bil kljub temu drugi. Tretji med Slovenci je bil letos zanesljivi Mitja Klemenčič s sovoznikom Vilijem Ošlajem (škoda fabia R5, ŠK Pip). Klemenčič je bil tudi zmagovalec razvrstitve Masters za voznike nad 50 let.

Čendak pred Škuljem

Med dvokolesno gnano konkurenco je odlično pripravljenost z relija v Velenju ponovil Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem (opel corsa rally4). Čendak je že v začetku relija začel odločno in pobegnil lanskemu prvaku Marku Škulju s sovoznikom Urošem Ocvirkom (opel corsa rally4, AMD Gorica). Prednost Čendaka v cilju je bila 35 sekund, a je večji del relija zanesljivo nadziral prednost pred Škuljem.

V diviziji 3 je že prvi dan odstopila večina tekmovalcev. Ti so se z velikim časovnim pribitkom pozneje vrnili v konkurenco, a zmage Roberta Anželaka in Radovana Babiča (renault clio RS) niso mogli ogroziti. Najbolj zanimivo je bilo vse do cilja v Diviziji 1. Po odstopu Domna in Klare Slejko (opel adam cup, ŠD Gas Kras) je zmago s prednostjo dobrih šest sekund osvojil Luka Brus s sovoznikom Tadejem Zaljuberškom (opel adam cup, AMTK Velenje).

Z relijem je v slovenski konkurenci začelo 47 posadk, v cilj jih je pripeljalo 34.

Rezultati za slovensko državno prvenstvo v Železnikih:

Skupno: Turk-Kacin (hyundai i20 rally2) 1:02:00,6; 2. Logar-Kalan (škoda fabia R5) + 1:37,3; 3. Klemenčič-Ošlaj (škoda fabia R5) + 2:56,0; 4. Čendak-Markežič (opel corsa rally4) + 3:13,8; 5. Škulj-Ocvirk (opel corsa rally4) + 3:48,8; 6. Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) + 3:48,9; 7. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 4:34,1; 8. Kos-Zevnik (peugeot 208 rally4) + 4:51,4; 9. Glasenčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 4:58,4; 10. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 5:02,1; …

Divizija 2: Čendak-Markežič (opel corsa rally4); 2. Škulj-Ocvirk (opel corsa rally4) + 0:35,0; 3. Medved-Šavelj (opel corsa rally4) + 1:20,3; 4. Kos-Zevnik (peugeot 208 rally4) + 1:37,6; 5. Glasenčnik-Pistotnik (peugeot 208 rally4) + 1:44,6; …

Divizija 3: Anželak-Babič (renault clio RS); 2. Miklavčič-Černigoj (renault clio RS) + 24:05,4; 3. Kresnik-Cotič (renault clio RS) + 24:23,4; 4. Mihevc-Rovtar (renault clio RS) + 34:28,5

Divizija 1: Brus-Zaljuberšek (opel adam cup); 2. Mrevlje-Šavli (honda civic) + 0:06,7; 3. Jereb-Praček (renault clio rally5) + 0:24,3; 4. Bazjak-Vihtelič (citroen DS3) + 1:37,1; 5. Pivk-Trček (MG ZR 105) + 1:42,3; …