Se vozniki upravičeno bojijo obveznega sistema?

Za ustrezno delovanje sistema bo treba po celi Evropi tudi zagotoviti enotni videz in stanje prometnih znakov. Napovedani elektronski sistem inteligentnega nadzora hitrosti (ISA) v avtomobile ne prinaša velike tehnološke revolucije, saj predvsem povezuje že obstoječa in znana asistenčna sistema, kot sta radarski tempomat in omejilnik hitrosti. S povezavo kamere in podatka GPS bo sistem znal tudi prepoznati omejitve hitrosti, a bo še naprej ostal le v službi vozniškega asistenta. Kljub novi obvezni elektroniki bo v avtomobilu ostal še naprej odgovoren voznik in to bo tudi v primeru, ko avtomobil (lahko tudi po napačno zaznani omejitvi hitrosti) ne bo vozil dovolj počasi.

Voznik bo lahko povečal hitrost in sistem tudi izklopil

Sistem ISA bo po odločitvi Evropskega parlamenta predvidoma obvezen v novih avtomobilih po letu 2022. Bistvo sistema je, da bo predvidoma znal prepoznati prometne znake za omejitve hitrosti, ta podatek poslati v elektroniko avtomobila in nastaviti novo vrednost v omejilniku hitrosti. Voznik bo še vedno lahko s pritiskom na stopalko za plin preglasil to odločitev sistema ISA in vozil hitreje. Nato bo dobil zvočni in vidni signal na armaturni plošči, dokler hitrosti spet ne bo znižal pod določeno mejo.

Sistem ISA bo lahko voznik tudi popolnoma izklopil, a bo ob novem zagonu motorja sistem spet aktiven.

Tudi če bi sistem zaznal napačno omejitev hitrosti, bo voznik še najprej odgovoren za morebitno prehitro vožnjo. Foto: Gregor Pavšič

Zaviranje z zmanjševanjem moči motorja

ISA sicer deluje tako, da ob zaznani omejitvi hitrosti ne zavira, temveč želeno hitrost doseže z zmanjševanjem moči motorja. Pri tem velja opozoriti, da bo moral voznik še vedno paziti na dovolj hitro zmanjševanje hitrosti.

Tudi če bi sistem zaznal napačno omejitev hitrosti, bo voznik še najprej odgovoren za morebitno prehitro vožnjo. Taki primeri lahko nastanejo zaradi neenotnega videza prometnih znakov, pa tudi morebitno površne označitve na vzdrževalnih odsekih cest in podobno.

Bo sistem podražil avtomobile, se bodo zganile tudi zavarovalnice?

Po oceni Evropske komisije bo nov sistem nove avtomobile v povprečju podražil od 47 do 62 evrov. Mnoge elemente sistema (prepoznava prometnih znakov, držanje smeri znotraj prometnega pasu, tempomat, zaviranje v sili …) imajo novi avtomobili namreč že danes vgrajene.

Zanimivo bo videti, ali bodo vse bolj varni osebni avtomobili sprožili tudi premike pri zavarovalnicah in bodo torej te nagrajevale avtomobile z več varnostnimi sistemi.