Savdska puščava: odprli so prvo avtomobilsko tovarno #foto

Ameriški Lucid Group je uradno odprl svojo drugo tovarno za sestavljanje električnih avtomobilov in prvo izven ZDA. Izbrali so lokacijo pri Jeddahu v Savdski Arabiji, s čimer so postavili tudi prvo tamkajšnjo avtomobilsko tovarno. Sprva bodo tam le sestavljali avtomobile na osnovi predhodno izdelanih elementov iz osnovne tovarne v ameriški Arizoni, sredi desetletja pa bodo pri Rdečem morju izdelovali tudi celoten proces nastajanja novih avtomobilov.

Najprej le sestavljanje do pet tisoč avtomobilov letno

Začetna faza predvideva sestavljanje pet tisoč lucid airov letno, kapaciteto tovarne pa želijo povečati na 150 tisoč avtomobilov letno. Te bodo izvažali tudi na druge trge, ki pa jih za zdaj uradno še niso določili.

Savdska vlada želi delež električnih avtomobilov na trgu novih avtomobilov do leta 2030 povečati na 30 odstotkov. Zato so s svojimi sredstvi tudi pomagali pri gradnji tovarne, ki bo nudila tudi nove možnosti zaposlovanja. Število naj bi tako z “več sto” povečali na “več tisoč”.

Večinski, to je 60-odstotni, lastnik Lucida je sicer savdski investicijski sklad, zato tudi lokacija prve tovarne izven ZDA ni presenetljiva.

Po dogovoru z Lucidom bo Savdska vlada v desetih letih kupila od 50 do sto tisoč njihovih avtomobilov.