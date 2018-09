S točenjem goriva MOL EVO do točk v klubu ugodnosti MOL FOR ME

Na bencinskih servisih MOL je za vse stranke od letošnjega leta na voljo nov klub ugodnosti. S klubom ugodnosti MOL FOR ME so na vseh bencinskih servisih članom kluba omogočene številne ugodnosti ter posebne akcije in ponudbe. Med drugim lahko člani kluba zbirajo točke tudi ob točenju goriva vrhunske kakovosti MOL EVO.

Kot članu kluba ugodnosti MOL FOR ME stranki za točenje goriva, nakupe trgovskega blaga, storitev avtopralnic in preostalih storitev na bencinskih servisih MOL pripadajo točke ugodnosti, ki se vrednotijo po sistemu 1 evro = 1 točka in 1 liter goriva = 1 točka. Zbrane točke lahko uporabniki izkoristijo in unovčijo po lastni izbiri. Izbirajo lahko med storitvami in izdelki iz programa ugodnosti, ki jih najdejo na bencinskih servisih MOL, več informacij pa je na voljo na spletni strani www.molforme.si. Poleg tega so članom kluba nekatere ugodnosti na voljo povsem brezplačno.

Člani kluba točke začnejo zbirati takoj, ob včlanitvi pa prejmejo dodatnih sto točk brezplačno. Sodelovanje v klubu ugodnosti je povsem brezplačno, vanj pa se lahko včlanite na vseh bencinskih servisih MOL ali prek spletne strani www.molforme.si. Točke začnejo člani zbirati nemudoma, ugodnosti pa izkoristijo ob končani prijavi.

Gorivo MOL EVO – 100-odstotna skrbnost

Člani lahko ob včlanitvi v klub ugodnosti MOL FOR ME svoje točke zbirajo tudi ob točenju vrhunskega goriva MOL EVO, ki je na voljo na vseh bencinskih servisih MOL po Sloveniji.

Ko gre za avtomobile in življenjsko dobo motorja, izjemna kakovost nikakor ne more biti razkošje. Kot strokovnjaki za razvoj goriv v Skupini MOL ponujamo goriva EVO, ki motor dokazano čistijo in ga ohranjajo čistega. Komponente, ki jih vsebujejo goriva EVO, iz sistema za dovod goriva odstranijo vse usedline, zaradi česar v "srce" avtomobila priteka optimalna količina goriva, to pa zagotavlja enakomernejše delovanje in možnost, da boste z enim rezervoarjem goriva opravili večjo razdaljo. Za voznike je že to ena izmed velikih prednosti, če se zmanjša še količina usedlin, pa se zmanjša tudi možnost okvare motorja, kar hkrati podaljša njegovo življenjsko dobo.

Goriva MOL EVO z izboljšano vsebnostjo dodatkov zmanjšujejo nastajanje oblog. Čistejši sistem vbrizga zagotavlja optimalno doziranje količine goriva in s tem stabilno delovanje tako motorja kot samega vozila. Zahvaljujoč inovativnim dodatkom goriva MOL EVO tako ščitijo sestavne dele motorja pred korozijo in nastankom oblog ter poskrbijo za čiščenje že nastalih oblog. Z redno uporabo bo celoten sistem za oskrbo z gorivom, od rezervoarja, injektorja pa vse do ventilov, ostal čist, motor pa bo ohranil svojo prvotno odzivnost, pospešek in porabo goriva.