Avtomobil so Italijani zasegli v sklopu sankcij proti Rusiji, je poročal italijanski časnik Corriere della Sera. Ališer Usmanov je imel na tem otoku okrog 600 tisoč evrov vrednega blindiranega mercedes-maybacha. Ta avtomobil je med obiski na Sardiniji domnevno uporabljal tudi ruski predsednik Putin, prav tako njegovi hčerki in nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev.

Zaseženi avtomobil je mercedes-maybach S 650 guard VR10. Pettonsko cestno pošast poganja šestlitrski motor V12 z močjo več kot 600 "konjev". Potniki v notranjosti so varni pred hkratno eksplozijo dveh ročnih granat. Okna so debela kar deset centimetrov, vozilo ima tudi vgrajen sistem za filtracijo zraka, komunikacijo, posebne alarmne funkcije in podobno. Mercedesa so leta 2018 kupili prav na Sardiniji, in sicer za 600 tisoč evrov.

Mercedesov blindirani avtomobil. Fotografiji sta simbolični. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Vrednost premoženja Usmanova ocenjujejo na skoraj 20 milijard dolarjev. Foto: Reuters

Usmanov je 69-letni oligarh, ki je povezan z upravitelji mondenega pristanišča v Portu Cervu na Sardiniji, prav tako je bil udeležen pri poslovanju nogometnih klubov Arsenal in Everton. Vrednost njegovega premoženja ocenjujejo na skoraj 20 milijard dolarjev in nekoč so ga označili tudi za najbogatejšega prebivalca Velike Britanije.

Usmanovu so na Sardiniji poleg tega mercedesa zaplenili šest dodatnih avtomobilov in kompleks Golf of Pevero, vreden skoraj 19 milijonov dolarjev.

Vstop na posest Usmanova v Londonu Foto: Reuters

V ladjedelnici v Hamburgu mu gradijo 115 metrov dolgo jahto Luna. Foto: Reuters