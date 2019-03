Revija za voznike GOODrive!

Oglasno sporočilo

Revija GOODrive! je nepogrešljiv vir informacij za vse voznike, ki želijo svojemu jeklenemu konjičku in ne nazadnje tudi sebi, omogočiti varno, zanesljivo in udobno vožnjo, v vseh vremenskih razmerah.

V spomladanski izdaji revije GOODrive! boste med drugim izvedeli vse o novostih, ki so jih predstavili svetovni proizvajalci na nedavnem mednarodnem avtomobilskem salonu v Ženevi in kakšen je Goodyearov vpogled v vizijo mobilnosti, prebrali argumentirano obrazložitev, zakaj so zimske pnevmatike primerne samo za vožnjo pozimi, in se podrobneje seznanili s pomembno lastnostjo pnevmatik – zanesljivo vodljivostjo na mokrem in suhem cestišču.

Splavanje: Ko je na mokri cesti hitrost prevelika in avto 'zaplava', je treba ohraniti mirno kri.



Zimske proti letnim: Poleti so letne gume varnejša in varčnejša odločitev. Razkrivamo, zakaj.



Intervju: Christian Franck ni le uspešen dirkač, temveč tudi Goodyearov testni inženir. Razkriva nam skrivnosti testiranja pnevmatik.



Ženeva 2019: Pnevmatika namesto propelerja, električni avtomobili in kopica superšportnikov.



Pnevmatika namesto propelerja, električni avtomobili in kopica superšportnikov. 10 nasvetov za varno uporabo pnevmatik: Predstavljamo deset zlatih pravil, ki jih morate upoštevati, da bodo vaše pnevmatike ostale v dobri kondiciji.

