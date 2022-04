Resnejši vstop tudi za Lexus, to je njihov novinec #foto

Lexus je pokazal svoj novi model RZ, ki kot prvi lexus sloni na namenski arhitekturi e-TNGA namenjeni izključno električnim avtomobilom. Gre za križanca s sorodstvenimi vezmi s toyoto bZ4x in subaru solterro, a z bistveno izboljšanimi materiali in funkcijami. V primerjavi z njima ima tudi močnejši štirikolesni pogon z 230 kilovati sistemske moči in baterijo z zmogljivostjo 71,4 kilovatne ure ter dosegom po merilnem ciklu WLTP čez 400 kilometrov.

Pri Lexusu so poskrbeli, da na cesti podobnosti s toyoto ali subarujem ne bo mogoče zaznati. RZ ima bistveno manj plastičnih zaščit na blatnikih, stekleni del je manjši, na zadnjih vratih manjši stekleni del zamenjuje plastičen del v klavirskem sijaju, ki daje občutek plavajoče strehe. Posledično so vsi stebrički obarvani v črno barvo, stranska ogledala so nameščena nižje in celotna zunanja podoba sledi oblikovnim potezam znamke. Dinamično zunanjo podobo zaokroži svetlobna linija čez celoten zadek, zadnji usmerjevalnik zraka in prepoznaven svetlobni podpis spredaj.

Dva elektromotorja in več moči

Kdo je glava družine je jasno razvidno tudi ob pogledu na številke pri pogonskem sklopu. RZ je serijsko opremljen z dvema elektromotorjema, na sprednji osi ima 150 kilovatov in na zadnji osi 80 kilovatov. Sistemska moč se tako ustavi pri 230 kilovatih in 435 njutonmetrih navora, serijsko pa je RZ opremljen s štirikolesnim pogonom Direct4. Sistem je zmožen prilagajati količino navora med sprednji in zadnjo osjo in po potrebi na eno izmed osi prenesti tudi do 100 odstotkov navora. Od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 5,6 sekunde in ima maksimalno hitrost omejeno na 160 kilometrov na uro.

RZ ima večjo moč kot bZ4x, a ta večja moč ima davek pri dosegu avtomobila. Baterija z zmogljivostjo 71,4 kilovatne ure nudi okrog 400 kilometrov dosega, kar je v primerjavi z bZ4x 70 kilometrov manj.

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Tudi pri lexusu na seznamu opcij odrezan volan

V notranjosti RZ sledi rešitvi Tazuna, ki prinaša digitalno vozniško okolje. Pred voznikom je nameščen majhen digitalni zaslon, za multimedijo pa skrbi 14 palčni zaslon na dotik na sredini armaturne plošče. Tako kot pri Toyoti bo tudi tukaj na seznamu opcij zgoraj odrezan volanski obroč.

To je mogoče zaradi umika mehanske povezave volanskega obroča s kolesi (tehnologija One Motion Grip). V Evropi naj bi tak sistem dočakali leta 2023, kupci pa se bodo lahko odločili za uradnih volanski obroč z odrezanim vrhom (podobnega napoveduje tudi Tesla) in tak volanski obroč bo namenjen prav novi tehnologiji. Ta namreč omogoča manj potrebe po vrtenju in zato tudi lažje držanje rok v položaju "petnajst do treh". Od leve do skrajne točke bo treba volanski obroč zavrteti le za 150 stopinj.

RZ v Sloveniji prihodnje leto

Pri Lexusu so kar nekaj časa napovedovali novi RZ in ga s pomočjo številnih zakritih fotografij že skoraj v celoti pokazali. V tujini so že pričeli sprejemati naročila, v Slovenijo pa bo električni RZ zapeljal v prvi polovici prihodnjega leta. Cene za slovenske kupce še niso znane.

Foto: Lexus

Foto: Lexus