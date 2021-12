Rešitev za dizel? VW že s prilagojenimi motorji za novo dizelsko gorivo.

Z uporabo parafinskih dizelskih goriv naj bi se v primerjavi z običajnim dizelskim motorjem izpust emisij ogljikovega dioksida znižal med 75 in 90 odstotki. Zaradi tega po novi vrsti dizelskega goriva z večjo vsebnostjo bio goriv posegajo predvsem podjetja, katerih prva izbira je zaradi velikega števila prevoženih kilometrov službenih avtomobilov še vedno dizelski pogon. A pri Volkswagnu so v izjavi potrdili, da lahko njihovi novi štirivaljni dizelski motorji (v modele so jih začeli vgrajevati junija) pripravljeni tudi na uporabo teh goriv. Tako bodo lahko parafinska dizelska goriva uporabljali vozniki najnovejši tiguanov in golfov ter seveda vozniki modelov drugih znamk znotraj koncerna.

Širjenje parafinskih goriv proti koncu desetletja

"Z uporabo do okolja prijaznih goriv v odobrenih modelih Volkswagna strankam po vsej Evropi omogočamo, da znatno zmanjšajo svoje emisije ogljikovega dioksida, takoj ko bo gorivo na voljo v državi. Uporaba parafinskih goriv je na primer smiselna dodatna možnost, zlasti za podjetja z mešanim voznim parkom, ki ga sestavljajo modeli z električnimi in običajnimi pogoni," je povedal Thomas Garbe, vodja oddelka za bencinska in dizelska goriva pri Volkswagnu.

Parafinska dizelska goriva so tekoča goriva, ki so lahko sintetično ustvarjena iz surovin, kot so zemeljski plin, biomasa ali premog. Prav tako jih lahko izdelujejo iz hidroobdelanih rastlinskih olj ali živalskih maščob. Kot že omenjeno, parafinska dizelska goriva ustvarijo precej manj škodljivih emisij ogljikovega dioksida ob zgorevanju, zato bodo imela pomembno vlogo pri lokalnem zmanjševanju škodljivih emisij. Proti koncu tega desetletja bodo na energijskem trgu imela parafinska dizelska goriva že od 20- do 30-odstotni tržni delež.