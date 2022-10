Rešena iz morja: osupljiv pogled v ladjo s 4.300 avtomobili

Pred tremi leti se je zgodila pomorska nesreča, ko se je ladja za prevoz avtomobilov blizu obale v zvezni državi Georgia (ZDA) prevrnila na bok in zagorela. Ladja je bila last ladjarja Hyundai Glovis, ki je pomorski tovorni prevoznik koncerna Hyundai.

Kljub zmogljivosti ladje "ro-ro", tovorila bi lahko za skoraj sedem tisoč avtomobilov (uradno 6.993 avtomobilov), je bilo na njej v obdobju nesreče 4.300 avtomobilov znamk Kia, Chevrolet, GMC, Mercedes-Benz in RAM. V obdobju nesreče je bilo na ladji tudi 23 članov posadke in en ameriški pilot, a jim je vse uspelo rešiti.

Po nesreči so morali pri obalni straži in podjetju Gallagher Marine Systems, ki je bil pogodbeni partner lastnikov, iz ladje izčrpati kar 1,1 milijona litrov olja in goriva. Tudi po tem čiščenju so se še zgodila manjša izlitja.

Dvesto metrov dolgo ladjo so za lažjo vleko iz vode razrezali v osem delov, kar kaže spodnja animacija. Zadnjega so iz morja potegnili konec lanskega leta.

Animacija – načrt reševanja na bok prevrnjene ladje