Razlog za skrb? Med prvo dvajseterico le dva iz Evrope.

Prodaja priključnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil je v prvem polletju na globalni ravni opazno narasla – letos so namreč že prodali skoraj sedem milijonov novih vozil s priključnim kablom, od tega 65 odstotkov polno električnih avtomobilov. To pomeni okrog 4,5 milijona električnih vozil.

Foto: Gregor Pavšič

Ta rast pa skriva tudi drugo plat resnice. Rast prodaje se močno razlikuje glede na regijo. V Evropi je prodaja letos stagnirala oziroma je (spet električni in priključni hibridi) zrasla za en odstotek, na Kitajskem je bila rast 30-odstotna. Značilnost je tudi letošnja rast uspešnosti priključnih hibridov, a tudi v tem primeru gre v prvi vrsti za vpliv največjega kitajskega trga. Podobno kot v Evropi je rast veliko manjša tudi v ZDA.

Na Kitajskem na uspešnost prodaje vplivajo tako subvencije kot tudi nizke cene, ki so posledica ogorčenega cenovnega boja (izčrpavanja) domačih proizvajalcev. Po oceni analitikov trenutno le dva kitajska proizvajalca priključnih vozil poslujeta pozitivno.

Foto: Xpeng

Foto: Gašper Pirman

Vse to neposredno vpliva tudi na uspešnost posameznih modelov. Evropa je na področju priključnih avtomobilov v velikem zaostanku, saj je prodaja slaba celo doma v Evropi, še toliko bolj pa na največjih (ključnih?) trgih, kot je Kitajska. V prvih petih mesecih letošnjega leta je prodajni delež vseh priključnih vozil v Evropi znašal 20,6 odstotka, so pokazali podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA. Na Kitajskem so letos na mesečni ravni priključni avtomobili prvič presegli 50-odstotni prag.

Med prvo dvajseterico le dva volkswagna

V prvih petih mesecih letošnjega leta so zato na globalnem trgu priključnih avtomobilov prevladovali neevropski avtomobili. Na vrhu je bila tesla model Y z več kot 420 tisoč prodanimi vozili, sledila pa sta ji dva modela BYD tako z električnim kot priključno hibridnim pogonom. Ta je bil pri obeh v večini. Pri izključno električnih avtomobilih je tako modelu Y sledil prav tako Teslin model 3 (175 tisoč), BYD seagull (146 tisoč) in BYD atto 3 (130 tisoč).

Evropo je v prvi dvajseterici zastopal le Volkswagen s svojima osrednjima modeloma. Prodajna statistika je do konca maja zabeležila 63 tisoč prodanih ID.4 in 49 tisoč prodanih ID.3.