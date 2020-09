Razkrito ponoči: BMW-jeva športnika presežkov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW M3 in M4

BMW razkriva novo generacijo kultnega športnika M3 in njegove kupejevske izvedbe M4. Oba bo poganjal trilitrski šestvaljnik z močjo vsaj 480 “konjev”. Na voljo bosta tako ročni kot samodejni menjalnik, prav tako celo štirikolesni pogon.

BMW je svoj program M ustanovil leta 1972 z legendarnim modelom M1, ki ga je pomagal razvijati tudi slovenski inženir Drago Božič. Foto: Gašper Pirman Avtomobil M3 za BMW in tudi širši avtomobilski svet nima več tako kultnega značaja kot nekdanja različica E30 iz leta 1986 - ta še vedno velja za enega bolj priljubljenih starodobnikov tudi v Sloveniji, BMW pa je z njo dosegal tudi mnoge uspehe v avtomobilskem športu - toda z novo generacijo ta športni bavarec živi naprej.

BMW je razkril novo generacijo tako limuzinskega modela M3 kot tudi kupejevske izvedbe M4 (štirje sedeži), oba avtomobila pa bosta na voljo tudi v posebni različici Competition. Ta bo prvič za M3 in M4 prinesla tudi možnost štirikolesnega pogona. Osnovni avtomobil na ceste prihaja prihodnjo pomlad.

Foto: BMW

Foto: BMW

Osnovni tehnični podatki

M3 / M4 M3 competition / M4 competition moč motorja: 353 kW (6.250 vrt./min.) 375 kW (6.250 vrt./min.) navor: 550 Nm (2.650 do 6.130 vrt./min.) 650 Nm (2.750 do 5.500 vrt./min) pospešek do 100 kmh 4,2 s 3,9 s pospešek do 200 kmh 13,7 s 12,5 s

Trilitrski šestvaljnik bo imel 480 ali 510 “konjev”

M3 in M4 ostajata izrazito vozniško usmerjena avtomobila. Osnovni različici bo poganjal trilitrski šestvaljni twinpower-turbo motor, ki zmore 353 kilovatov (pri 6.250 vrt./min.) in 550 njutonmetrov navora (od 2.650 do 6.310 vrt./min.). Moč se bo prek šeststopenjskega ročnega menjalnika prenašala na zadnji par koles.

Pri različici Competition so temu motorju dodali še 22 kilovatov moči. Tako znaša moč 375 kilovatov oziroma 510 “konjev”, na voljo bo 650 njutonmetrov navora, v tem primeru pa se moč na zadnji kolesi prenaša prek samodejnega osemstopenjskega menjalnika. Kot že rečeno, bo pri tej različici prihodnje poletje na voljo tudi štirikolesni pogon.

Osnovni M3 in M4 bosta do 100 kilometrov na uro pospešila v 4,2 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa v 13,7 sekunde.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW