Razkrili izjemen avto, pohvalili Magno Steyr in zbodli Teslo

Jaguar predstavlja prvi evropski premium električni športni terenec. Foto: Ford Prehiteli znamki Audi in Mercedes ter se postavili ob bok Tesli

Jaguar je včeraj zvečer v avstrijskem Gradcu in tamkajšnji tovarni Magna Steyr predstavil svoj prvi električni športni terenec i-pace. To je avtomobil z odličnimi zmogljivostmi, ki na trgu v serijski obliki prehiteva napovedana Audijevega električni crossover e-tron quattro in Mercedes-Benzov avtomobil EQ ter se postavlja ob bok že uveljavljenemu Teslinemu modelu X.

Z enim polnjenjem bo jaguar i-pace po trenutno najbolj realnem postopku merjenja WLTP zmogel prevoziti 480 kilometrov. To je zasluga baterijskega paketa z zmogljivostjo 90 kilovatnih ur. V Veliki Britaniji bo avtomobil (brez upoštevanja subvencij) stal od 63 tisoč funtov (71 tisoč evrov).

Vozniki lahko pričakujejo zelo nizko težišče vozila in s tem zelo dobre vozne lastnosti. Foto: Jaguar

Zasnova vozila odlično izkorišča prednosti električnega avtomobila

Letošnje leto bo očitno v znamenju konkurenčnih in predvsem vsakdanje uporabnih električnih avtomobilov. Najprej je Nissan razkril novega leafa, nato Hyundai električno različico kone, zdaj pa so pri Jaguarju razkrili še serijsko različico i-pacea.

Ta je zelo podoben študiji vozila. Oblikovan je drzno, dinamično in moderno, razvojniki pa so dobro izkoristili arhitekturne prednosti električnega vozila. V primerjavi s klasičnimi jaguarji i-pace nima velikega bencinskega motorja, zato so lahko bistveno skrajšali sprednji previs in omogočili več prostora za potnike. Paket baterij je del karoserijske strukture vozila. Baterije so nameščene v dno vozila, kjer skrbijo tako za nizko težišče kot tudi vzvojno čvrstost vsega avtomobila. Avtomobil ima dva prtljažnika.

Jaguar je sredi Gradca zbodel tudi Teslo

Pri Jaguarju so v sklopu svetovne premiere avtomobila predstavili tako avtomatizirano proizvodnjo v Magni Steyr, obenem pa so vrgli rokavico tudi Tesli. Na stezi v Mehiki so namreč primerjali pospeševanje do 100 kilometrov na uro in zaviranje (nekoliko manjšega) i-pacea ter dveh različic tesle X, v obeh primerih pa je bil učinkovitejši jaguar. Ta do 100 kilometrov na uro pospeši v 4,8 sekunde.

Realni doseg bo presegal 400 kilometrov

I-pace bo imel baterije z zmogljivostjo 90 kilovatnih ur. To bo avtomobilu omogočilo doseg z enim polnjenjem 480 kilometrov. Ta podatek upošteva že precej bolj realen postopek WLTP.

Doseg je odvisen od načina vožnje in konfiguracije ceste. Avtomobil omogoča hitro polnjenje prek enosmernega toka DC do moči 100 kilovatov. Na taki polnilnici bi se baterija od prazne do 80 odstotkov napolnjenosti polnila 40 minut. Stokilometrski doseg bo na taki polnilnici mogoče doseči v 15 minutah. Na sedemkilovatni domači polnilnici z izmeničnim tokom AC bo polnjene trajalo okrog 10 ur.

Avtomobil poganjata dva elektromotorja, ki zagotavljata štirikolesni pogon z vektorskim razporejanjem navora. Sistemska moč pogona je 400 "konjev" in 696 njutonmetrov navora.

Foto: Ford

Foto: Ford