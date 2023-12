Prvič v Sloveniji: glavna bo cena, toda cenika še ni #video

Citroen je izdelal novo generacijo modela C3, ki je postal deset centimetrov višji in tako podoben klasičnim križancem. Najodmevnejša je bila električna različica, in sicer zaradi napovedane cene 25 tisoč evrov, a vsaj za zdaj konkretnih cenikov za manjše trge, kot je Slovenija, iz Pariza še niso poslali. C3 je moderen majhen avtomobil, kjer si bodo trgovci najbrž še naprej največ obetali od bencinskega motorja.

Citroen je v Portorož pripeljal enega izmed manj kot ducat predserijskih modelov C3 nove generacije, ki jih še pred začetkom serijske proizvodnje predstavljajo po Evropi. Nova generacija Citroenovega malčka stavi na oblikovalske poteze križanca, najodmevnejše po obljubi električne različice za 25 tisoč evrov.

Uradnega cenika za zdaj dejansko še ni, tudi razstavljeni predserijski avtomobil je bil v Portorožu brez možnosti vklopa stika. Toda pravi prodajni apetit imajo trgovci francoske avtomobilske znamke prav gotovo predvsem pri bencinski različici, ki v Slovenijo prihaja istočasno z električno. To naj bi se zgodilo prihodnje leto junija.

Foto: Gregor Pavšič

Citroen je vedno sledil motu "izdelovati dostopne avtomobile za širok krog ljudi", kar bodo poskušali tudi z novo generacijo C3. V primerjavi s predhodnikom je ostala praktično enako dolga in široka, toda povišali so jo za deset centimetrov. Tako je postal majhen križanec, ki predvsem iz zadnje smeri malo spominja na volkswagen t-cross. C3 je prav gotovo simpatičen in moderno oblikovan avtomobil.

C3 prinaša Citroenu vsaj dve novosti. Prva je nov logotip znamke na sprednjem in zadnjem delu avtomobila, druga novost je pogled na merilnike prek in ne več skozi volanski obroč. Več o izkušnji z avtomobilom bomo poročali prihodnje leto, ko bo C3 v Slovenijo prispel tudi v serijski različici.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ob prihodu predserijskega C3 bi bilo seveda najzanimivejše slišati napoved njegovih cen. Toda cenika vsaj do prvih mesecev prihodnjega leta še ne bo. Citroen je električno različico e-C3, pri tem gre za vozilo na bencinski in ne izključno električni platformi, napovedal z izhodiščno ceno 25 tisoč evrov. Čeprav informacije niso jasne, naj bi bila to različica z večjo baterijo.

Podobno je storil Volkswagen s konceptom ID.2all in Renault z novo "petko". Med trojico tistih, ki napovedujejo električnega malčka v tem cenovnem rangu in s tem tekmeca vozilu dacia spring, je tako Citroen konkreten avtomobil pripeljal v Slovenijo.

Dosega za vožnjo v službo in domov bo dovolj

Električni C3 bo na voljo z dvema kapacitetama baterije, in sicer 30 ali 44 kilovatnih ur (kWh). Baterija je torej majhna in pritiče nalogi takega vozila, ki postane drugi domači avtomobil za opravljanje vsakodnevnih voženj v službo in drugih opravkov. Za tak namen je tudi uradni doseg po WLTP do 200 oziroma 320 kilometrov (v praksi bo odvisno od izbire baterije znašal med slabih 200 in 250 kilometrov) povsem zadosten.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Potrebna bo dobra cena, saj gre pri električnih avtomobilih z vlogo drugega domačega vozila za izrazito racionalen nakup. Cena je najpomembnejša, šele nato stopita v ospredje doseg in tudi učinkovitost javnega polnjenja. Največja moč polnjenja e-C3 bo 100 kilovatov, kar velja le za del polnilnega cikla. Citroen na ultrazmogljivih polnilnicah obljublja polnjenje baterije od 20 do 80 odstotkov v 26 minutah.

Konkurence v cenovnem razredu okrog 30 tisoč evrov prav gotovo ne bo manjkalo, poleg naštetih tekmecev iz Nemčije in Francije lahko pričakujemo tudi številne Stellantisove koncernske brate in seveda nove kitajske tekmece.

Kaj pa bencinski C3?

Istočasno z električnim bo C3 na voljo tudi z bencinskim motorjem. Prva izbira bo 1,2-litrski bencinski motor z močjo 74 kilovatov in ročnim menjalnikom. Kasneje bodo v ponudbo uvrstili še enak motor z blago hibridnim pogonom, kjer bo za prenos moči skrbel dvosklopčni samodejni menjalnik.