Prvi ukrep? “Preverite, kdaj ste opravili zadnji servis …”.

Naj se ne ponovi menjava pnevmatike na prehitevalnem pasu

Brezskrbna pot na dopust se začne s tehnično brezhibnim avtomobilom. Ta je pogoj za udobno in varno potovanje. Vsako vozilo v okvari je pogosto vzrok tudi tako imenovanih fantomskih zastojev na avtocesti.

Ob ustavljanju na avtocestnem odstavnem pasu je treba najprej poskrbeti za ustrezno varnost potnikov, da se torej ti umaknejo stran od vozišča. Nedavno smo na slovenski avtocesti namreč videli primer tujca, ki je prazno pnevmatiko zamenjal kar na prehitevalnem prometnem pasu.

Kateri deli avtomobila so poleti najbolj obremenjeni?

"Pri temperaturah nad 30 stopinjami Celzija so v vozilih najbolj obremenjeni elektronske komponente, akumulator, alternator, kompresor klime in hladilni sistem motorja vozila. Voznikom zato priporočam, naj preverijo, kdaj je bil na vozilu opravljen redni servis in kakšno je splošno stanje vozila, pred daljšo potjo pa naj mehanik opravi preventivni pregled najpomembnejših sklopov," svetuje Janez Kajzar, tehnični svetovalec pri AMZS.

Pomembno je tudi preveriti stanje klimatske naprave, kar se pokaže predvsem v primeru zastojev in nepremičnega prometa. Prav tako je pred potjo smiselno preveriti stanje pnevmatik, njihovega tlaka, pa tudi brisalcev vetrobranskega stekla. Nepogrešljiv del avtomobila so tudi ustrezen paket prve pomoči in preostala obvezna oprema.

Ob okvari na cesti: operater bo potreboval natančne podatke

Kaj če se na poti vendarle pripeti okvara avtomobila? Te niso stoodstotno izključene niti v novih avtomobilih. Številne zavarovalnice asistenco na poti vključujejo, enako velja tudi za člane kluba AMZS. Tam osnovno članstvo ne pokriva asistence v tujini, temveč le v Sloveniji.

Operater, ki se javi na klic, voznika najprej povpraša po natančni lokaciji okvare ali nezgode, šele nato pa po podatkih o vozilu in vrsti okvare. Zato je dobro, da veste, kje takrat ste – koristni so podatki o kraju, o cesti in smeri vožnje, pa tudi o ulici in hišni številki stavb v bližini.

"Ne pozabite povedati tudi registrske številke svojega avtomobila. Operater mora poznati tudi znamko in model avtomobila v okvari, natančen opis okvare že vnaprej pa lahko pomaga pri odpravljanju okvare na licu mesta," prav Matici Zupančič, vodja AMZS informacijskega centra.

Pomoč na cesti in cestni pirati

Okvare avtomobila na dopustu so vselej nevšečne, ob neugodnem spletu okoliščin pa se lahko stanje še poslabša. Pri pomoči na cesti je treba paziti, da ne pademo v roke cestnim goljufom. Pri AMZS poudarjajo, da sami asistenco na cesti koordinirajo iz centra v Sloveniji. Voznik lahko dobi na vpogled tudi delovni nalog, če voznik podvomi, ali izvajalec nastopa v imenu AMZS ali ne. Na tak način preprečujejo zlorabe oziroma goljufije, podobno velja pa tudi za ostale asistence.

Brez ustreznih dokumentov nikar na pot

Za potovanja v tujino si je priporočljivo zagotoviti nekatere dokumente. To velja predvsem za potovanja zunaj Evropske unije. Ti dokumenti so vezani tako na osebna zavarovanja kot zelene karte, kadar potujemo zunaj držav Evropske unije, po potrebi je za voznika priporočljiva tudi ureditev mednarodnega vozniškega dovoljenja. Za posamezne države veljajo specifična pravila, kar velja tudi za višino glob pri najpogostejših prometnih prekrških.

Pomen veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja je skoraj samoumevno ključen. Kadar vozimo izposojen avtomobil, je priporočljivo urediti dovoljenje za vožnjo tujega vozila.

Kaj pa mednarodno vozniško dovoljenje (MVD)?

Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem ga potrebujejo, če potujejo v neevropske države. MVD je namreč prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja in je dokument, ki ga priznava Organizacija združenih narodov. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta.

"V nekaterih državah je obvezen, za številne pa priporočljiv dokument. Vsekakor pa je MVD povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti. Vozniki morajo imeti v tujini poleg MVD vselej s seboj tudi nacionalno vozniško dovoljenje," razlagajo na AMZS.

MVD po Dunajski konvenciji iz leta 1949 je še zlasti priporočljiv za naslednje države: Avstralija, Kanada, Japonska, Malezija, Tajska in ZDA. V državah, ki so podpisnice obeh konvencij, vozniki potrebujejo MVD po konvenciji iz leta 1968. MVD velja tri leta od dneva izdaje, seveda ob hkratni veljavnosti slovenskega vozniškega dovoljenja.

V Nemčiji pazite na EKO-nalepke

Za vstop v nekatere dele nemških mest mora imeti avtomobil tako imenovano EKO-nalepko. EKO-nalepka določa, v kateri ekološki razred spada vozilo. Na podlagi tega dobi nalepko zelene barve, najbolj neekološka vozila pa nalepke sploh ne morejo dobiti in jim je tako prepovedan vstop v središča mest z ekološkimi conami. Nalepko morajo obvezno pridobiti tudi vozila s kombiniranim pogonom, na primer bencin + avtoplin, oziroma s hibridnim pogonom ter tudi električna vozila. Nalepka stane slabih 20 evrov, kazen za vožnjo brez nje pa znaša 80 evrov.