Prodaja avtov v Bosni: to je najdražji, ki so si ga privoščili

Tak bentley je letos za zdaj najdražji avtomobil, ki so ga kupili v Bosni in Hercegovini. Foto: Bentley

V Bosni in Hercegovini so letos do konca septembra prodali skoraj 50 tisoč rabljenih in osem tisoč novih avtomobilov. Med vsemi najbolj izstopa uvoz bentleyja continentala GT coupe, ki je stal okrog 220 tisoč evrov.

Bosna in Hercegovina (BiH) je vsaj iz vidika prodaje novih osebnih avtomobilov eden najmanjših v Evropi, a zato je toliko bolj razvit trg rabljenih avtomobilov. Letos so do konca septembra prodali 49.295 rabljenih in 8.588 novih avtomobilov, je poročal sarajevski portal Klix. Prodaja rabljenih avtomobilov je v primerjavi z enakim obdobjem lani padla za 4,7 odstotka, prodaja novih pa je malenkostno zrasla.

Privoščili so si tudi bentleyja za več kot 200 tisoč evrov

Med rabljenimi avtomobili so najbolj priljubljeni modeli znamk Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Škoda, Peugeot in Citroen.

Med vsemi je bil najdražji bentley continental GT coupe, za katerega so plačali več kot 422 tisoč mark. To je okrog 210 tisoč evrov. Med najdražjimi so izstopali tudi štirje porscheji in pet mercedes-benzov.

Povprečna mesečna plača v BiH znaša 460 evrov.