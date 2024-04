V prvem četrtletju so slovenski avtomobilski trgovci poskrbeli za skoraj 14 tisoč novih registracij (13.993), kar je bilo štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Kar za 15 odstotkov so se letos povečale registracije novih lahkih gospodarskih vozil.

Škoda octavia je še naprej najuspešnejši posamični model na trgu. Foto: Škoda

Vse to kaže na dobre razmere na trgu, ki so kljub zmerni rasti lahko optimistične. Vseeno je letos kar nekaj znamk v prvem četrtletju manj uspešnih kot v enakem obdobju lani. Volkswagen je s 12,6-odstotnim tržnim deležem ohranil prvo mesto, a število njihovih registracij je letos skoraj devet odstotkov manjše kot lani.

Tudi ta podatek pa ni pretirano zaskrbljujoč, saj je Volkswagen lani v začetku leta na ceste spravil še veliko pozno dobljenih naročenih avtomobilov iz leta 2022.

Tesla ni ponovila lanskega čudežnega marca

V prvi peterici so še Škoda, Renault, Toyota in Peugeot. Še precej bolj kot Volkswagnu so letos registracije upadle Renaultu (-18 odstotkov), zato pa so za 21 odstotkov narasle tako Toyoti kot Peugeotu. Prvo peterico v tržnem deležu loči sedem odstotnih točk. Prve štiri znamke so uspele letos že doseči mejo tisoč registracij.

Za tretjino je letos slabši izkupiček Tesle, ki je imela lani zares čudežen marec s kar 265 registracijami. To je bil tudi odziv na občutno znižanje cen Teslinih avtomobilov v začetku lanskega leta. Model Y je letos do konca marca dobil 136 registracij, lani v enakem obdobju pa 224. Posledično v prvi dvajseterici najbolje prodajanih avtomobilov – na vrhu so škoda octavia, renault clio in peugeot 2008 – ni več izključno električnega avtomobila.

Foto: Gregor Pavšič

VW passat lovi teslo model 3

Zanimiv obračun se nam obeta v srednjem razredu, kjer prednjačita tesla model 3 in volkswagen passat. Že v našem testu prenovljenega modela 3 smo ju označili za neposredna prodajna tekmeca in to kljub temu, da povsem primerljiva nista. Passat je navsezadnje zdaj na voljo le še kot karavan, model 3 pa je klasična limuzina.

Tesla je registrirala 133 modelov 3, Volkswagen pa 104 passate. Število registracij modela 3 se je letos podvojilo in model 3 je med električnimi skoraj ujel model Y.

Prodaja električnih upadla za 22 odstotkov

Med električnimi sta izstopala oba Teslina avtomobila. Med ostalimi se je stotim registracijam z 89 približal le še cupra born. Ta je zavoljo dobre ponudbe na trgu tudi precej uspešnejši od sestrskih Volkswagnovih avtomobilov kot sta ID.3 in ID.4.

Skladno z padcem registracij Tesle, ki je imela lani prav marca izredno izstopajoč pozitivni mesec, je prvem četrtletju nižja tudi prodaja električnih avtomobilov. Lani so jih v Sloveniji do konca marca registrirali 1.146, letos 904. To je padec za 22 odstotkov in dokaz, kako odvisno je gibanje prodaje električnih vozil prav od uspešnosti Tesline znamke.