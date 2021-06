Pripeljal tudi v Slovenijo: iz znanega modela naredili še SUV

Honda je v Slovenijo pripeljala novi model crosstar, ki je dejansko crossover izvedba modela jazz. Pri tem so za naš trg iz imena izpustili oznako jazz, avtomobil bo dodatne tri centimetre oddaljen od tal, ostal pa bo v notranjosti enako prilagodljiv in izključno s hibridnim pogonom.

Foto: Gregor Pavšič Honda ima z jazzom že dolgo znani model, ki je uveljavljen prav iz vidika razmerja med velikostjo in uporabnostjo notranjega prostora. Zdaj so z novo izvedbo z globalnim imenom jazz crosstar - v Sloveniji bo to uradno le honda crosstar - odzvali na splošne trende na trgu in avtomobil ponudili še v izvedbi križanca.

Pri tem avtomobilu niso nadeli le nekaj zaščitne plastike. Crosstar ima všečno zunanjost in predvsem sprednji del je kar precej drugačen kot pri klasičnem jazzu. Oddaljenost od tal so povečali za tri centimetre, v dolžino je daljši za 4,6 centimetra, sprednji in zadnji kolotek sta širša za dober centimeter.

Kompaktni križanec s prilagodljivo notranjostjo

Notranjost je zanimiva in že poznana iz Hondinih novih modelov. Ker so rezervoar za gorivo postavili pod sedeže, baterijo pa pod prtljažnik, lahko v notranjosti zagotovijo poln izkoristek Hondinih znanih "čarobnih" sedežev (prilagodljiv sistem obračanja in zlaganja zadnje klopi) in do 1.205 litrov prostornine. Prtljažnik je za nekaj, resda komaj opaznih, litrov manjši kot pri jazzu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Hibridni pogon je učinkovit

Pogon je jasen in v skladu s Hodino zavezo o elektrifikaciji vseh modelov v Evropi. Crosstar je dobil že znani samopolnilni hibridni pogon. Ta uporablja elektromotor, generator in 1,5-litrski bencinski Atkinsonov motor. V hibridni različici delovanja generator proizvaja električno energijo in jo dovaja do koles oziroma baterije za shranjevanje.

V mestu se je mogoče s takim avtomobilom od 60 do 70 odstotkov časa peljati na elektriko, na podeželskih cestah lahko ta delež znaša okrog 50 odstotkov.

Za crosstar v Sloveniji vsaj 26 tisočakov

Izbire pri nakupu crosstarja v Sloveniji ne bo veliko. Na voljo je en pogon, kupci pa bodo lahko izbrali dve opremi - največja razlika je dvobarvna zunanjost. Redna cena zanj stane 26 tisoč evrov, višji paket opreme pa je še 500 evrov dražji. Honda bo Sloveniji namenila dvajset crosstarjev letno.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič