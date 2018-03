Primerjalni test 13 mestnih avtov, kateri bo najboljši?

Primerjalni test PRIMA mestnih avtomobilov

Novi primerjalni test osmih slovenskih medijev je na kupu zbral 13 kar mestnih avtomobilov. V določenih vidikih so bili izenačeni, po drugih pa tudi precej različni.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na primerjalnem testu PRIMA sodeluje osem medijev: Avtomobilizem.com, Avto Fokus, Dnevnik, Finance, Komotar Minuta, Siol.net, Volan in Žurnal24. Foto: PRIMA

Drugi najbolje prodajani razred avtomobilov v Sloveniji

Pred dnevi smo zaključili z novim velikim primerjalnim testom PRIMA, v katerem smo tokrat primerjali avtomobile razreda majhnih avtomobilov. Ta velja v Sloveniji po uradni prodajni statistiki za drugi najbolje prodajani avtomobilski segment. Če upoštevamo tudi izvoz v tujino, so jih lani slovenski avtomobilski trgovci prodali 17.515.

Raznolikost v razredu je precejšnja. Medtem ko v tem razredu vrh v Sloveniji zaseda že nekoliko ostareli renault clio, je v zadnjem letu vanj vstopilo več novih generacij tekmecev in tako popestrilo konkurenco.

Rezultate primerjalnega testa in obširno predstavitev rezultatov bomo objavili v petek, 13. aprila 2018.

Trinajst avtomobilov na podrobnem primerjalnem preizkusu

Izpeljali smo enega najbolj obsežnih primerjalnih testov v Sloveniji. V rokah smo imeli namreč kar 13 avtomobilov, dveh pa nam uvozniki za primerjavo niso zagotovili. Na testu so bili tako (po abecednem redu) citroen C3, dacia sandero, ford fiesta, hyundai i20, mazda 2, opel corsa, peugeot 208, renault clio, seat ibiza, suzuki swift, škoda fabia, toyota yaris in volkswagen polo.

Kaj smo merili?

Tudi tokrat smo vse avtomobile natančno izmerili v notranjosti, preverili razpoložljive asistenčne sisteme, multimedijsko podporo, vozne lastnosti, okretnost in podobno. Vse avtomobile smo zapeljali tudi na enak testni krog kot pri zadnjem testu crossoverjev ter izmerili razlike v porabi goriva. Vsi avtomobili so imeli primerljivo zmogljiv bencinski motor. Preverili smo tudi njihove cene najbolje prodajanih paketov opreme, razpoložljive popuste in stroške vzdrževanja.