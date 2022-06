Priljubljen malček: tako se mu zdaj lahko odprejo vrata #video

V Ljubljani so se skupaj postavili več kot 60 let stari fiati 500 in njegova moderna izvedba, ki je oblikovno sicer podobna, toda ima že električni pogon in je tudi na splošno večja. Tako kot je bilo pri originalu, pa fiat 500e obuja "samomorilska" vrata 3+1 na desni strani avtomobila, ki stanejo dodatnega tisočaka.

Novi fiat 500e in njegovi predhodniki iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Foto: Gregor Pavšič Prihodnji mesec bo fiat 500, eden najbolj prepoznavnih avtomobilov na svetu, star že 65 let. Že od prve generacije je zadržal oblikovno prepoznavne linije in petstotice, ki jo marsikdo še vedno povsem zgrešeno imenuje kar "fičo" (ta je najprej nastal na osnovi fiata 600), lahko umestimo med najbolj številčne avtomobile zadnjega dobrega pol stoletja. Od leta 1957 so jih prodali več kot šest milijonov, zanimiv pa je podatek, da je v Italiji ostala le petina vseh izdelanih Fiatovih malčkov. Fiat 500 je torej pravi globalni model, ki izžareva italijanski šarm.

Originalni fiat 500 je simbol italijanske povojne motorizacije. Foto: Gregor Pavšič

Iz leta 1957 v Ljubljano leta 2022. Semkaj je pripeljala nova izvedba fiata 500e, torej električna različica tega avtomobila, v konfiguraciji 3+1. Na desni strani avtomobila sta dvoje vrat. Odpirajo se "samomorilsko", torej so vpeta zadaj in se odpirajo navzven. Klasičnega stebrička B avtomobil nima, je pa taka izvedba za 30 kilogramov težja od običajne. Enak koncept vrat je imel tudi originalni fiat 500 iz leta 1957.

Pri majhnih avtomobilih tak način vrat močno olajša dostopanje do zadnje klopi, kjer prostora sicer ni veliko. Taka vrata pa pogosto zahtevajo tudi nekaj potrpljenja, saj je treba za odpiranje zadnjih vrat najprej odpreti sprednja. Zatakne se lahko predvsem na ožjih parkiriščih, kar smo že izkusili pri podobno velikih avtomobilih s takimi vrati – na primer pri mazdi MX30 in BMW i3. Dodatek takih vrat stane približno tisoč evrov.

Video: Način odpiranja vrat 3+1

Novodobni fiat 500 ob originalih s slovenskim poreklom

Od leta 1957 se je v avtomobilskem svetu veliko spremenilo. Pred prostori Fiatovega uvoznika v Ljubljani so gospodje v zrelih letih ponosno pripeljali svoje več kot 50 let stare petstotice. Ta avtomobil je na primer krajši od medosne razdalje v novem hyundaiju ioniq 5. Pred stavbo je bil parkiran fiat 500 iz leta 1960. Dolg je le 2,9 metra in širok 1,3 metra. Tehta skromnih 470 kilogramov, za pogon pa skrbi majhen, 479-kubični motor z močjo deset kilovatov (13 "konjev").

Novi 500e je napovednik električne Fiatove prihodnosti, ki slej ko prej čaka vse znamke znotraj koncerna Stellantis. Avtomobil je danes dolg 3,6 metra. Kljub drugačnim dimenzijam si določene linije še vedno deli s 65 let starim originalom. Tak je na primer 36-stopinjski naklon zadka vozila. Moč motorja danes znaša 70 ali 87 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

Večja baterija? Doseg bo med 250 in 300 kilometri.

Fiat 500e je dejansko oblikovno zelo ličen, moderen in tudi tehnološko povsem spodoben električni avtomobil. Ni sicer izdelan na namenski električni platformi, vseeno pa dobro služi vlogi (pri)mestnega električnega avtomobila. Na voljo je z dvema kapacitetama baterij, in sicer 23 in 42 kilovatnih ur (kWh). Izbira baterije neposredno vpliva na doseg avtomobila, ki po WLTP znaša do 190 oziroma do 320 kilometrov.

Realno se bo torej voznik pri večji bateriji z enim polnjenjem vozil med 250 in 300 kilometri. Če bi imel tale fiat še 22-kilovatni polnilnik AC, bi bil vsakodnevno za potovanje po Sloveniji še uporabnejši. Pri polnilnicah DC znaša moč do 50 oziroma do 85 kilovatov pri močnejši bateriji.

Cenovno ob boku renaultu zoeju in peugeotu e-208

Manjša baterija je sicer na voljo le z osnovnim paketom opreme, zato je težko določiti cenovno razliko med baterijama. Osnovna različica z manjšo stane po rednem ceniku 33 tisočakov, pri večji bateriji pa je treba za avtomobil odšteti vsaj 37 tisočakov. Tu so sicer še nekateri popusti (redni triodstotni in dodatnih 1.500 evrov ob izbiri Fiatovega financiranja), a fiat 500e je cenovno postavljen ob tekmeca, kot sta renault zoe in peugeot e-208. Stilsko je zelo prepričljiv, tehnično (doseg, moč polnjenja …) pa obeh francoskih tekmecev ne dosega.