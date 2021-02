Preobrat za Jaguar: kmalu le še električna vozila

Jaguar je tradicionalna avtomobilska znamka, ki pa se je z zanašanjem na limuzinske karoserijske izvedbe in dizelske motorje znašla sredi strmega padca prodaje svojih avtomobilov. Družba Jaguar Land Rover pod taktirko nekdanjega Renaultovega šefa Thierryja Bolloreja je zdaj sprejela novo strategijo, ki praktično vse stavi na popolno elektrificikacijo.

Jaguar trenutno ponuja električnega I-pacea, do leta 2025 pa bodo razvili namensko električno platformo in prek nje izdelali nove avtomobile. Odpovedali so se že napovedani električni različici modela XJ. Skupno bodo sicer uporabljali tri različne platforme; eno povsem električno in dve Land Roverjevi.

Prvi električni land rover za leto 2024

Pri Land Roverju bo pristop nekoliko manj drastičen. Obstoječe modele bodo še naprej ponujali z različnimi motorji, a do konca desetletja bodo vsi dobili tudi povsem električno različico. Prvi električni land rover bo na ceste zapeljal čez dve leti.