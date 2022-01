Prelomno leto 2030? Tudi Renault le še z elektriko.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ambicija za leto 2030 za zdaj ni Renaultova uradna strategija, temveč ocena njihova predsednika Luce de Mea. Ta je pred kratkim za leto 2030 znotraj Renaulta napovedal 90-odstotni delež električnih vozil, zdaj ga je dvignil kar na sto odstotkov. "Prepričan sem, da bomo leta 2030 lahko prodajali le še električne avtomobile," je po poročanju Automotive Europe povedal na medijskem dogodku v Franciji.

Že do leta 2025 veliko električnih novosti

Renault bo že letos predstavil novo vozilo megane e-tech electric, v nekaj letih pričakujemo tudi mestnega malčka na osnovi obujene "petke" in majhnega križanca, ki bo spominjal na nekdanjo "katrco". Izdelali bodo še več povsem novih modelov (vsaj dodatna dva električna do leta 2025), električna bo postala tudi ponudba športne znamke Alpine. Za Dacio je predsednik vendarle povedal, da bo s polno elektrifikacijo prišla pozneje in da bo sprva še naprej temeljila na klasičnih motorjih z notranjim izgorevanjem.

Ambicije de Mea sicer niso presenetljive. Podobne cilje ima tudi mnogo drugih proizvajalcev, med njimi Peugeot, Ford, Opel in Fiat.