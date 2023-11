Prej in zdaj: Porsche je tako spremenil notranjost #foto

Porsche je model panamera v serijski obliki pred 15 leti prvič pokazal na avtomobilski razstavi v Šanghaju. Dve leti pozneje sta sledili panameri z dizelskim in hibridnim motorjem, leta 2016 nato še druga generacija tega športnega avtomobila s poudarjeno praktičnostjo. Čeprav je Porsche v tem času na ceste poslal električnega taycana, ki je uporabniško prava alternativa panameri, bosta vsaj to desetletje na cestah še sobivala. V Stuttgartu je namreč vse nared, da proti koncu meseca – konkretno 25. novembra – razkrijejo tretjo generacijo avtomobila.

Foto – notranjost aktualne panamere, ki se poslavlja

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bil taycan za Porsche uspešnejši od panamere. Do konca septembra so dostavili 27.885 novih taycanov (11 odstotkov več kot lani v tem obdobju) in 26.779 panamer (pet odstotkov več kot lani v tem obdobju). Za primerjavo – v teh devetih mesecih je Porsche kupcem predal več kot 68 tisoč macanov, 64 tisoč cayennov in 38 tisoč modelov 911. Glede na slovo trenutne panamere in skorajšnje razkritje nove generacije bo predvidoma panamera v prihodnjih mesecih povečala svoj prodajni izkupiček.

Trije zasloni in minimalistična stikala

Najopaznejša sprememba se bo dotikala zaslonov. Pred voznikom so 12,6-palčni digitalni merilniki, poleg 12,3-palčnega osrednjega zaslona nad zdaj veliko bolj prečiščeno sredinsko konzolo pa bo mogoče dokupiti še tretji 10,9-palčni zaslon pred sovoznikovim sedežem. Ta bo omogočal videopretočne vsebine s platform, kot sta YouTube in TikTok.

Porsche je preklopno stikalo za preklapljanje med prikazi kombiniranega instrumenta in vrtljivo stikalo za izbiro voznih programov umestil neposredno na volan. Ročica za izbiro prestav je takoj poleg njega. Tradicionalni ključ za zagon motorja, ki je bil na levi strani volana, je prav tako zamenjal gumb "start-stop".

Bencinski V6 in V8 ter več priključnih hibridov

Več podrobnosti o novi panameri bo na voljo po razkritju. Za zdaj je jasno, da bo avtomobil ohranil bencinske motorje V6 in V8, prav tako pa bo ponujal še zmogljivejše priključnohibridne pogone. Ti bodo imeli za osnovo štirilitrski bencinski motor V8, kapaciteto baterije pa bodo povečali s slabih 18 na skoraj 26 kilovatnih ur. To bo omogočilo precej večji električni doseg v mestih.

Foto: Porsche

Foto: Porsche