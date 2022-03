Preglasen je: kultni GT-R iz Evrope pregnali novi predpisi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden najbolj prepoznavnih športnih avtov na svetu, nissan GT-R, se zaradi nove evropske regulative o glasnosti avtomobilov po 13 letih poslavlja. Nova regulativa stopa v veljavo 1. julija letos, zato bodo zadnje avtomobile izdelali v marcu, potem pa prenehali s proizvodnjo in prodajo na stari celini.

"13 let po njegovi predstavitvi v Evropi, kjer je veljal za ikono dostopnega in zmogljivega avtomobila, lahko potrdimo, da se bo evropska proizvodnja GT-R zaradi novih evropskih predpisov o hrupu od 1. julija 2021 (št. 540.2014) ukinila," je nepreklicen odhod legendarnega GT-R potrdil tiskovni predstavnik Nissana iz Velike Britanije.

Pretekli zakon je bil sprejet pred 27 leti

V obsežnem zakonodajnem paketu želijo v Evropski uniji in Veliki Britaniji narediti vozila tišja. Prejšnji zakon je bil sprejet že leta 1995, zato bodo z novo regulacijo znižali mejne vrednosti hrupa in postopek testiranja je bil prenovljen. S sprejetjem tega zakona bodo imeli težave številni proizvajalci športnih modelov, med njimi je tudi Nissan.

Že prej so se odločili, da v Evropo ne bodo pripeljali športnega modela Z. Zdaj se poslavlja še legendarni GT-R, ki je kar 13 let vztrajal v praktično nespremenjeni obliki. V prihodnjih mesecih bi se za podobno potezo lahko odločili tudi drugi proizvajalci ali pa bodo primorani na obstoječe športne modele namestiti bolj zaprte izpušne sisteme, to pa bo najverjetneje botrovalo tudi k znižanju moči avtomobila.

Nissan za zdaj ni potrdil ali bo razvil novo generacijo "godzille". Tudi, če jo bodo, jo najverjetneje v Evropi ne bomo videli. Foto: Ciril Komotar