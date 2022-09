Pravo družinsko vozilo za vaš aktiven vsakdan. Novi razred T.

Oglasno sporočilo

Poln življenja – tako najbolje opišemo novi razred T , ki z razkošnim udobjem in prilagodljivostjo, bogato serijsko opremo in napredno tehnologijo dopolnjuje vaš aktiven življenjski vsakdan.

Foto: Mercedes-Benz AG

Novi razred T je več kot le majhno kompaktno kombinirano vozilo. Je zvest in umirjen spremljevalec, ki z množico uporabnih funkcij izpolnjuje vsa pričakovanja kupcev. S svojo prostornostjo in prilagodljivostjo nudi prostor za celo družino – z do tremi otroškimi sedeži na zadnji sedežni klopi.

Ima vse, kar uporabnik potrebuje pri svojem vozilu – veliko prtljažnega prostora za ljubitelje prostočasnih in športnih aktivnosti, drsna vrata za hiter vstop in izstop iz vozila, paket asistenčnih sistemov za brezhibno varnost in inovativen informacijsko-razvedrilni sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ki prek sedempalčnega zaslona na dotik poskrbi za intuitiven koncept prikazovanja in upravljanja vozila.

V potovalni kabini je zadnja generacija zabavno-informacijskega sistema MBUX s sedempalčnim zaslonom na dotik, umetno inteligenco in glasovnim upravljanjem. Foto: Mercedes-Benz AG

Veliko prostora, popolna prilagodljivost in udobje premium razreda za življenje, polno avantur

S svojo skladno obliko je novi razred T nemudoma postal prepoznaven član družine Mercedes-Benz, ki z mislijo na popolno udobje združuje kompaktne zunanje dimenzije z razkošno količino prostora v notranjosti. Suvereno dokazuje, da je uporabnost vozila mogoče združiti z značilnim športno-elegantnim celostnim vtisom in izpolnjuje vsa pričakovanja, ki jih kupci pričakujejo od premium vozil in znamke Mercedes-Benz. Ne očara le s sodobno in markantno obliko, ki mu daje pečat, ampak tudi s številnimi inovativnimi rešitvami, značilno varnostjo in razkošnim prostorom za užitek. Ob tem pa ostaja zanesljiv, udoben in prilagodljiv – ter pripravljen na vse.

V notranjosti zaradi mehkih in kakovostnih materialov daje občutek sproščenosti, domačnosti in popolnega udobja. Svojo vsestranskost pa dokazuje tudi s številnimi premišljenimi prostori za shranjevanje in s praktično prilagodljivostjo prepriča tudi tiste, ki potrebujejo veliko prostora za svoje vsakodnevno življenje in izlete ob koncu tedna, hkrati pa veliko pozornosti posvečajo udobju in stilu.

S petimi sedeži je dolg 4.498 milimetrov, širok 1.859 milimetrov in visok 1.811 milimetrov, kar mu omogoča dovolj prostora za vse vaše dogodivščine. Kmalu bo na voljo tudi daljša različica z do sedmimi sedeži. Zadnjo sedežno klop je mogoče zložiti v razmerju 1/3, 2/3 ali v celoti, kar omogoča razkošen prtljažni prostor ter tudi prevažanje tovora na strehi z obremenitvijo do 80 kilogramov in vleko prikolice do 1,5 tone.

Razred T je serijsko opremljen z drsnimi vrati na obeh straneh in omogoča preprosto ter varno vstopanje in izstopanje. Foto: Mercedes-Benz AG

Nevidni pomočniki za pomoč pri vožnji in sedem zračnih blazin serijsko

Varnost je pri znamki Mercedes-Benz najvišje na listi prioritet. K visoki stopnji varnosti v novem razredu T prispevata njegova stabilna struktura karoserije in obsežen nabor vgrajenih sistemov za pomoč pri vožnji.

Serijsko je vozilo opremljeno s sedmimi zračnimi blazinami, med drugim tudi s sredinsko zračno blazino med voznikom in sovoznikom, in z zadnjo generacijo asistenčnih sistemov, med katere spadajo sistem za pomoč pri speljevanju v hrib, asistent za bočni veter, sistem ATTENTION ASSIST, ki opozarja na utrujenost voznika, aktivni zavorni asistent s funkcijo zaznavanja prečnega prometa, aktivni asistent za ohranjanje smeri, asistent za mrtvi kot in asistent za omejitev hitrosti.

Paket z asistentom za vožnjo je na voljo kot dodatna oprema in dodatno vključuje aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC (na voljo tudi kot posamezna opcija) in aktivni krmilni asistent. Za dodatno priročnost in varnost pri parkiranju je na voljo opcijski aktivni asistent za parkiranje s sistemom PARKTRONIC in kamero za vzvratno vožnjo. V kombinaciji z opcijsko vlečno kljuko pa ima razred T tudi asistent za stabilizacijo priklopnega vozila.

Pritrdila otroških sedežev standarda iSize s sidrišči ISOFIX in TopTether so nameščena na zunanjih zadnjih sedežih in tudi na sovoznikovem sedežu. Za brezhibno varnost majhnih sovoznikov pa poskrbi tudi samodejno zaznavanje otroškega sedeža in ob njegovi namestitvi samodejni izklop zračnega meha. Foto: Mercedes-Benz AG

Sodobni motorji in majhna poraba goriva

Razred T se zanaša na štirivaljne motorje, ki so znani po izjemni vlečni moči, majhnem številu vrtljajev in optimizirani porabi goriva. Na voljo sta dizelski (70 kW ali 85 kW) in bencinski motor (75 kW ali 96 kW) s samodejnim ali ročnim menjalnikom. Za hitrejše pospeševanje, na primer pri prehitevanju, ima model z dizelskim motorjem z močjo 85 kW vgrajeno funkcijo za začasno povečanje moči/navora motorja, ki omogoča povečanje moči do 89 kW in navor do 295 Hm. Vsi motorji so kombinirani s funkcijo za zagon in zaustavitev ECO, poleg šeststopenjskega menjalnika je na voljo tudi sedemstopenjski menjalnik z dvojno sklopko (DCT).

Platforma razreda T je bila zasnovana z mislijo na prilagodljivost pogonskega sklopa, ki omogoča uporabo motorjev z notranjim izgorevanjem in električnega pogona. Po modelih eVito, eSprinter, EQV in prihajajočem eCitan tudi prihodnji EQT (trenutno še v razvoju) dopolnjuje ponudbo električnih kombiniranih vozil. S tem bo znamka Mercedes-Benz poslovnim in zasebnim strankam ponudila alternativno različico z električnim pogonom v vseh segmentih kombiniranih vozil.

Novi razred T, opremljen s številnimi naprednimi sistemi za varnost in udobje – popolna izbira za kupce z aktivnim življenjskim slogom. Foto: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasnega sporočila je STAR IMPORT, D. O. O.