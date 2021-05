Pozor, to je biljardna miza za 250 tisoč evrov #foto

Bugatti je mizo za biljard razvil skupaj z družbo IXO, število izdelanih pa omejil na zgolj trideset. Uporabili so drage materiale in se pri izdelavi posvetili najmanjšim podrobnostim. Izdelali so stranske dele iz aluminija, luknje so obdane z nerjavečim jeklom, celo vijaki so izdelani iz titana. Kupci bodo z mizo dobili tudi nekatere dodatke, na primer palice iz ogljikovih vlaken, posebno usnjeno torbo za krogle in podobno. Vsaka miza bo imela tudi Bugattijev logotip in zaporedno številko.

Posebnost mize je njena uporabnost na luksuznih jahtah. S pomočjo giroskopskega sistema se lahko noge mize prilagodijo v le petih milisekundah in tako izravnavajo morebitno nagibanje mize oziroma jahte na valovih.

Cena za mizo znaša vrtoglavih 250 tisoč evrov.

Foto: Bugatti

