Porschejev prodajni as: zmagovalnega konja se ne menja #foto

Porsche je osvežil svojo prodajno uspešnico in macanu namenil medgeneracijsko prenovo. Ta prinaša malenkost popravljen zunanji videz in povečuje moč motorjem, za zdaj pa še vedno ni govora o prihodu električne različice, ki je sicer že v razvojni fazi.

Porsche je že leta 2014 z macanom zadel v polno in takoj ustvaril prodajno uspešnico, ki se je postavila ob bok cayennu. S posrečeno zunanjo obliko so takoj pridobili marsikatero simpatijo, zato se macan tudi z novo prenovo ne odmika od svoje oblikovne zasnove.

Za zdaj na vrhu GTS, a z močjo turba

Pri Porscheju poleg električne različice še niso hoteli govoriti o različici turbo, ki predstavlja vrh ponudbe pri macanu. A tega jim nihče ne zameri, saj ima macan GTS po novem kar 324 kilovatov (enako kot prej macan turbo). Vgrajen ima 2,9-litrski šestvaljnik, do stotice pa pospeši v 4,1 sekunde. V primerjavi s predhodnikom ima kar 45 kilovatov več, zato se številni že sprašujejo, kje bo meja za različico turbo.

Štirivaljnik ostaja motor osnovnega macana

Tudi osnovni macan ni ušel povečanju moči. Njegov dvolitrski štirivaljni turbomotor ima po novem 195 kilovatov in 400 njutonmetrov navora, macan S s šestvaljnim motorjem z 280 kilovati pa se je poravnal s preteklo različico GTS. Dodatna moč prinaša tudi dvig cene pri vseh različicah, kupci bodo morali za novega macana (odvisno od različice) plačati vsaj tisoč evrov več.

Oblikovne spremembe dovolj velike, da se jih bo na cesti opazilo

Če sklepamo po fotografijah, je macan spredaj dobil drugačen spodnji del odbijača, nekoliko je spremenjena lokacija dnevnih luči LED in na boku so plastične zaščite na vratih zdaj s 3D-vzorcem. Morda za odtenek večje spremembe so vidne na zadku - difuzor je višji in razpotegnjen čez celoten zadek, žarometi LED so serijski in nameščena ima 19-palčna platišča.

Foto: Porsche

Foto: Porsche