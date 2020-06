Porsche, Kia, Mercedes in VW: tip avta, ki jih združi

Volkswagen je včeraj tudi uradno razkril novo izvedbo arteona “shooting brake”, ki križa klasičnega karavana z dinamičnimi linijami kupeja. Taka vozila pa so poznali že v 18. stoletju in takrat je bila pri njih v ospredju le praktičnost. Trendovsko usmeritev poznamo v 21. stoletju, začel pa jo je mercedes-benz CLS

Podobne konjske vprege in kočije veljajo za začetke označevanja prevoznih sredstev s "shooting brake". Foto: Wikimedia Commons Avtomobilska karoserijska izvedba “shooting brake” je stara že več kot sto let. Nekoč so bili to avtomobili, idealni za vožnjo na lov in prevoz živali nazaj domov. V zadnjem desetletju pa so to predvsem trendovski avtomobili, ki združujejo linije klasičnih karavanov in športnih kupejev.

Povsem natančen izvor besedice “brake” ni znan. Prvotna kočija je imela mehanizem za upočasnjevanje konjev. Take kočije so okrog leta 1890 uporabljali prav za prevoz ljudi in opreme na lov.

Rolls-royce silver ghost iz leta 1910 v izvedbi "shooting brake". Foto: Wikimedia Commons

O prvih avtomobilskih izvedbah “shooting brake” govorimo že pri opisovanju vozov s konjskimi vpregami, ki so jih uporabljali konec 18. stoletja. Po letu 1900 so začeli v Veliki Britaniji izdelovati prve tovrstne avtomobile, kjer so postali priljubljeni v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja. Britanci so z opisom “shooting brake” opisovali tudi klasične karavane, a pozneje so na ta izraz postopno pozabili.

Preporod oznak “shooting brake” se je začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Klasične karavane, ki so bili Britancem kot pisani na kožo za uporabo pri lovu, so nadomestili precej bolj kupejevsko oblikovani karavani.

Aston martin DB5 "shooting brake", ki so jih izdelovali skupaj s karoseristom Harold Radford. Foto: Wikimedia Commons

Za Britance tudi praktični aston martini

Med te sta sodila sunbeam alpine shooting brake (1960) in aston martin DB5 shooting brake (1965). Pri karoseristu Harold Radfordu so v “shooting brake” izvedbe predelali tudi aston martine DB 6 in DBS. Med taka vozila sodi tudi volvo 1800 ES iz začetka sedemdesetih let.

Največja uveljavitev izraza “shooting brake” se je začela pred 20 leti. Chevrolet je predstavil koncept z imenom nomad, Audi pa koncept z imenom shooting brake.

Prvi serijski “shooting brake” 21. stoletja je bil mercedes CLS

Leta 2012 je na ceste zapeljali prvi serijski shooting brake 21. stoletja. To je bil mercedes-benz CLS shooting brake. Tri leta pozneje so dodali tudi podobno izvedbo na osnovi modela CLA.

Med bolj ali manj klasična vozila “shooting brake” lahko umeščamo tudi minija clubmana, ferrarija FF, prav gotovo pa porsche panamero sport turismo. To so predstavili pred dvema letoma. Eden zadnjih tovrstnih avtomobilov je bil kia proceed na osnovi karavanskega ceeda.

Pravila za umestitev so dokaj ohlapna

Nenapisana pravila za izvedenko “shooting brake) so dokaj ohlapna. Imel naj bi dvoje vrat za potnike, a prav omenjena mercedesa sta imela štiri potniška vrata. Osnovno pravilo je združevanje elegantnega karavana z dinamičnimi linijjami kupeja. Bolj kot usmeritev vozila za potepe na lov ob komcih tedna, je danes to torej postal predvsem bolj dinamično oblikovani karavan.

Dva moderna avtomobila "shooting brake": VW arteon in kia proceed

Novi volkswagen arteon. Foto: Volkswagen

Proceed je le ena izmed karoserijskih izved družine ceed pri znamki Kia. Foto: Gašper Pirman