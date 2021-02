Policijska racija: ustavili 45 superšportnikov #video

Policija v Hong Kongu je pred dnevi zaustavila kar 45 superšportnih avtomobilov, in sicer na podlagi prijav o prekomernem hrupu in hitri vožnji po tamkajšnjih cestah.

Prizor v Hong Kongu je spominjal na enega izmed zborov superšportnih in luksuznih avtomobilov, toda dejansko je bila to le večja policijska akcija. Več prebivalcev se je pritožilo, da na tem delu hitre ceste vozijo zelo glasni avtomobili in da vozijo prehitro. Obnašanje voznikov je bilo očitno dovolj moteče, da je policija izvedla večji nadzor in zanj zaprla celo dva prometna pasova.

Skupaj so zaustavili 45 superšportnih avtomobilov, med njimi več lamborghinijev, porschejev, ferrarijev, a tudi nekaj mclarnov, mercedesa AMG GT - le enega izmed njih, to je bil nissan GT-R, so odpeljali, in sicer zaradi domnevno nelegalnih predelav.

V Hong Kongu je sicer v prvih 11 mesecih lanskega leta število nelegalnih cestnih dirk poskočilo za 40 odstotkov. Zabeležili so 139 takih dogodkov. V tem času je policija izdala tudi tri odstotke več prekrškov za prehitro vožnjo kot v prvih enajstih mesecih predlanskega leta.