Poglejte, kje mora Boeing parkirati svoja letala

Kaj se dogaja z letali?

Boeing je moral prizemljiti več kot 500 letal 737 max, zaradi pomanjkanja prostora na letališčih pa so jih letalske družbe parkirale kar zraven proizvodnega obrata v Everettu. Podobne težave imajo tudi pri Boeingu, saj jim primanjkuje prostora, zato so se odločili, da bodo letala parkirali kar na parkirnih mestih za običajne avte.

Dokler Američani ne dobijo zelene luči agencije in potem poskrbijo za dodatno usposabljanje pilotov, bodo letala ostala parkirana na tleh. Ker so Boeingu vrnili 100 od 500 prizemljenih letal, je seveda gneča nepopisna. Letalo ima namreč razpon kril kar 35,9 metra.

Na tleh vse od marca



Svetovne letalske družbe so po odredbah oblasti v svojih državah letala boeing 737 max prizemljile marca, pri čemer so ZDA nekaj dni zamujale. Boeing je sporni sistem popravil in bo v kratkem opravil poskusne polete, o vrnitvi letal v promet pa bodo odločali pristojni organi posameznih držav.



IATA naj bi imela čez dva ali pet tednov srečanje z letalskimi družbami, odločevalci in proizvajalci letal, da ocenijo, kaj je bilo storjeno in kaj še mora biti, preden se letala vrnejo v promet. Letalske družbe bodo najverjetneje od Boeinga terjale odškodnine za izgube, ki so jih imele s prizemljitvami.