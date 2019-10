Poglejte, kako drzen avtomobil so si zamislili Bolgari #foto

Foto: Kinetik

Poudarja športno stran elektrike

Že pogled na ta dvosedežni kabriolet razkrije marsikaj – gre za športno oblikovan, nišni avto, ki s pomočjo elektromotorja stavi na nadpovprečno zmogljivost. Ta bolgarski športnik potrebuje od 0 do 100 kilometrov na uro vsega 2,7 sekunde in ima 480 kilovatov ter 800 Nm navora. Za zdaj Bolgari še niso razkrili, kakšne baterije so vgradili v dno in kakšna je njihova zmogljivost.

Poleg zmogljivosti so se pri Kinetiku usmerili tudi k odličnim voznim lastnostim. Teodosiy Teodosiev, izvršni predsednik podjetja in človek, ki je izdelal avto, je ob razkritju zatrdil: ''Občutek je, kot da vozite športni avtomobil v različnih svetovih, kjer veljajo različni fizikalni zakoni.'' S tem je vsekakor dvignil zanimanje javnosti za avtomobil, a hkrati tudi dvignil pričakovanja.

Foto: Kinetik

Osnovo si je sposodil pri britanski klasiki

07 si je arhitekturo izposodil pri britanskem Caterhamu, zato tudi oblikovno sledi tej klasiki. Njihov model seven že več kot štirideset Foto: Kinetik let predstavlja pojem za vozne lastnosti in užitke z vetrom v laseh. Morda pa je nekaj resnice v besedah predsednika znamke, da se 07 vozi resnično fenomenalno.

Čeprav si s Caterhamom deli osnovo, je vizualno precej drugačen. Karoserijo so v celoti izdelali s pomočjo 3D-tiskanja, zato je proizvodnja cenejša in masa vozila nižja. Ker lahko današnji 3D-tiskalniki v celoti natisnejo tudi ogromne elemente, je karoserija v tem primeru manjkrat privijačena ali varjena, posledično je manj dela za izdelavo in hkrati s tem skupna masa še malenkost nižja. To prinaša tudi boljšo torzijsko togost.

Za zdaj bodo izdelali vsega sedem avtomobilov. Ali so že prodani, za zdaj še ni znano, bo pa cena zaradi omejene serije zagotovo visoka.