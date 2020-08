Sprejel drzni načrt, zdaj se zaradi težav umika

Osamu Masuko se je japonskemu proizvajalcu avtov pridružil leta 1972 in po 40 letih postal tudi izvršni direktor znamke. Po petih letih je stopil še stopničko višje ter postal alfa in omega znamke, predsednik izvršilnega odbora.

Velik zagovornik elektrifikacije

Postal je eden od vodilnih in najglasnejših zagovornikov Mitsubishijevega načrta pospešene elektrifikacije njihovih modelov. Pod Pod vodstvom Masuka je Mitsubishi izdelal priključno-hibridnega outlanderja, ki je postal najbolje prodajani avto te vrste. Foto: Gregor Pavšič njegovim vodstvom je nastal tudi outlander PHEV, najbolje prodajani SUV priključni hibrid. Hkrati je poskrbel tudi za širjenje poslovanja v jugovzhodno Azijo.

Takeo Kato, prej je bil vodja Mitsubishija v Indoneziji, je funkcijo izvršnega direktorja prevzel lani. Zdaj pa je v Masukove čevlje stopil še kot predsednik izvršnega odbora. Njegovi glavni nalogi bosta še naprej elektrifikacija modelne palete in postati pomembnejši član znotraj alianse Renault-Nissan-Mitsubishi.

Delni umik iz Evrope

V prodajne salone v Evropi ne bo naslednikov modelov, kot so outlander, spacestar, L200 in podobni. Foto: Gašper Pirman Mitsubishi bo opravil reorganizacijo svojega globalnega avtomobilskega posla in eden od osrednjih varčevalnih ukrepov bo tudi manjša osredotočenost na evropski trg. V dveh letih nameravajo svoje fiksne stroške zmanjšati za 20 odstotkov.

Japonska znamka se bo tako osredotočila predvsem na trge jugovzhodne Azije, kjer se ponašajo s 6,4-odstotnim tržnim deležem. V Evropi ta znaša komaj en odstotek, v Severni Ameriki pa le slab odstotek trga, je poročal britanski Autocar.

Podrobnosti prihodnjega poslovanja Mitsubishija v Evropi sicer niso povsem znane. Japonci so za nedoločen čas na naših trgih ustavili predstavitve novih generacij obstoječih modelov.

Tako v prodajne salone ne bi bilo naslednikov modelov, kot so outlander, spacestar, L200 in podobni. Kaj to dolgoročno pomeni za znamko in ali lahko pričakujemo tudi popoln umik iz Evrope, kjer na konkurenčnost vplivajo tudi zaostreni okoljski standardi motorjev, še ni znano. Ko obstoječi modeli ne bi več izpolnjevali okoljskih standardov in modernejših naslednikov ne bi bilo, bi jih morali umakniti s trga.