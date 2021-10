Po pol leta nov preobrat: odpovedali so pomemben avtosalon

Potem ko so maja organizatorji avtosalona v Ženevi že potrdili, da se bo ta najpomembnejši evropski avtomobilski dogodek vrnil februarja prihodnje leto, so si zdaj premislili in ga še tretjič zapored odpovedali. Tokrat so za odpoved spet krivi epidemija in z njo povezane težave v industriji ter pomanjkanje polprevodnih mikročipov.

Avtomobilski proizvajalci imajo trenutno namreč več težav, zato je udeležba na avtosalonu zadnja stvar, ki jih zanima. Kot so organizatorji pojasnili v izjavi, so za odpoved krive tudi težave pri potovanju številnih gostov in novinarjev. "To odločitev vidimo kot prestavitev, ne kot odpoved. Samozavesten sem, da se bo avtosalon v Ženevi leta 2023 vrnil še močnejši," je v uradni izjavi povedal Maurice Turrettini, predsednik Comité permanent du Salon international de l'automobile.

Proizvajalci so osredotočeni na svoje težave

Številni razstavljavci so organizatorjem sporočili, da jih skrbi udeležba zaradi številnih težav, ki jih prinaša epidemija covid-19. Zaradi tega se nihče noče zavezati k svojemu prihodu, vsi so čakali na zadnji trenutek, ko bi videli, v katero smer se bo obrnila epidemija.

Stvari je dodatno poslabšalo pomanjkanje polprevodnih čipov. Zaostanki v proizvodnji se bodo, kot vse kaže, podaljšali še v prihodnje leto in osredotočeni so na reševanje teh težav. Organizacija tako velikega dogodka v prihodnjih nekaj mesecih jim vsaj trenutno ne ustreza, zato je bil to dodaten razlog, da so organizatorji preprosto odpovedali avtosalon.