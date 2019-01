Po oceanu brez nadzora ladja z 3.500 avtomobili

Deset let stara ladja je plula iz Nissanovih terminalov v Yokohami in KAndi na Japonskem proti Honoluluju, Mehiki, Portoriku in ZDA. V noči na prvi januar je na ladji izbruhnil požar. Skoraj dvesto metrov dolgo tovorno ladjo je moralo zapustiti 21 članov posadke. Med temi so jih 16 že rešili. Štiri so neodzivne opazili v oceanu, enega člana posadke pa še pogrešajo.

Ladja je v nemilosti oceanskih tokov

Ladja z imenom Sincerity Ace ima kapaciteto za 5.200 vozil. Na ladji je okrog 3.500 avtomobilov, med njimi večinoma nissanov.

Lastniki tovorne ladje, družba Shoei Kissen Kaisha, so že sprožili reševalno akcijo. Proti ladji so poslali več vlačilcev, ki jo bodo našli in jo odvlekli do pristanišča. Prav tako bodo v morju poskušali poiskati še preostale člane posadke.