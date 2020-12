Osupljiv padec cen: koliko danes še stane baterija?

Litij-ionske baterije so še vedno največji strošek izdelave električnega vozila in tudi glavni razlog, da so ta dražja od vozil s klasičnimi motorji z notranjim izgorevanjem. Toda v zadnjem desetletju se je strošek baterij zmanjšal za skoraj 90 odstotkov, kaže analiza organizacije BloombergNEF, ki se ukvarja z analizo trga alternativnih goriv in pogonov.

Čez štiri leta izenačitev cen?

Po njihovih podatkih je pred desetimi leti kilovatna ura (kWh) baterije stala okrog 1.110 dolarjev, danes pa v povprečju znaša 137 dolarjev. Na Kitajskem stanejo baterije za avtobuse le še sto dolarjev za eno kWh. Povprečna baterija s kapaciteto 40 kWh bi tako stala 5.480 dolarjev oziroma 4.490 evrov.

Po oceni vodstva organizacije BloombergNEF bi lahko proizvajalci avtomobilov čez štiri leta prodali električni avtomobil po enaki ceni kot primerljiv bencinsko ali dizelsko gnan avtomobil, enaka pa naj bi bila tudi zaslužek in prodajna marža.